– To personer har status som fornærmet, to som siktet. Ifølge vitneobservasjoner angrep to av dem de to andre med en gjenstand, uten at jeg ønsker å gå ut med hva slags gjenstand det er snakk om, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til TV 2.

Alle de fire er menn i starten av 20-årene.

På Twitter skriver politiet at de to mennene skal ha blitt slått i hodet med en gjenstand.

Ifølge NRK skal det være snakk om en jernstang.

– Vi skal nå avhøre de involverte, som alle er menn i 20-årene, for å få klarhet i hva som egentlig har skjedd her, sier hun.

Mennene er kjørt til legevakten for kontroll. Tilstanden skal ikke være kritisk.