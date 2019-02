En av de mest ekstreme kuldebølgene noensinne registrert i USA er i ferd med å gi seg, og minst 21 personer har dødd som følge av uværet.

Til tross for at det har blitt satt opp utallige kriseløsninger for de mange hjemløse i midtvesten i USA, har flere måtte bukke under for været.

Ifølge BBC har over 250 millioner amerikanere fått oppleve den arktiske kulden, men det er de hjemløse det har gått hardest utover.

I tillegg til 21 døde, har flere blitt skadet av uværet. Et sykehus i Chicago har behandlet over 50 personer for frostbittskader.

Flere av pasientene kan risikere å miste en kroppsdel som følge av skadene. Sykehuset opplyser om at omtrent halvparten av pasientene er hjemløse, mens mange andre har jobber som krever at de er utendørs.