Kings melding til Solskjær: «Hva skjer? Hva har du gitt gutta dine til frokost?

King kjenner flere av spillerne i United i dag. Han har ikke snakket med dem om Solskjær konkret, men ser forskjellen på flere av dem.

– Jeg vet hvor mye de spillerne jeg kjenner respekterer Ole for måten han var på som spiller, og som trener for reservene. Han hadde Jesse Lingard og Paul Pogba. Ashley Young var også i klubben. De vet alle hvilken personlighet og status i klubben Ole Gunnar har, sier King.

– Men hva er det han har gitt dem?

– Jeg tror det er trygghet og selvtillit.. Jeg vet ikke hvordan det var under Mourinho, men jeg tror det er trygghet, og at han gir guttene frihet til å spille. Rashford har vært helt klasse siden Ole tok over. Pogba ser ut som spilleren han var i Juventus. Jesse spiller sine beste kamper.

Enkel forsvarsfilosofi

Phil Jones nyter dagene i et gjenopplivet Manchester United.

– Det er veldig bra å jobbe med ham. Det har vært lystig og treningene har vært bra. Guttene har svart godt på det, og likt det. Jeg tror man kan se det på resultatene vi får på banen, sier Jones når TV 2 møter ham i Manchester.

– Nå har vi vært samlet i seks uker, og funnet ut litt mer av hva våre styrker og svakheter er. Foreløpig har vi mestret de fleste utfordringene, sa Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Nordmannens offensive filosofi har fått mye ros, men det gir også utfordringer for forsvaret. Det så man ikke minst i 2-2-kampen mot Burnley i midtuken – det første lille tilbakeslaget i 2OLEGEND-æraen på Old Trafford.

– Det handler om stilen vi ønsker å spille i kampen. Vi skal være, og er, mer enn kapable til å håndtere det, om de ter slik han ønsker å spille, sier midtstopper Jones, som svarer følgende om Solskjærs defensive filosofi.

– Å stoppe baller fra å gå i mål. Det er så enkelt. Vi kan snakke til vi er blå i ansiktet om hvordan vi skal stoppe mål med bevegelser og kommunikasjon og alt det greiene. Til syvende og sist handler det om å stoppe ballen fra å gå i mål. Vi bryr oss ikke om hvordan det skjer. Om den treffer tverrliggeren fem ganger, eller David De Gea i fjeset 25 ganger, så betyr det ingenting. Det er ikke et mål. Det er mentaliteten vi har. Vi kaster kropper i veien for å stoppe mål. Det er så enkelt.

Siden managerbyttet har Manchester United gått fra å være tolv poeng unna en plass blant topp fire, som gir Champions League neste sesong, til bare å være to poeng fra.

– Vi tror på at vi kan klare det. Vi må tro på det. Det er ikke en ideell situasjon vi er i, men slik er det. Slik er fotball. Vi må lære av det. Det er ikke der vi vil være, men det er sannsynligvis det beste vi kan gjøre i ligaen denne sesongen. Vi må sørge for at vi gjøre det. Vi har også FA-cupen og Champions League, så sesongen er ikke over.

– Ja, hva er målet?

– Å vinne noe. Denne klubben handler om å vinne ting. Det er det vi vil, det fansen vil og forventer. Det er opp til oss å gå ut der og prøve å gjøre det.

Håper Solskjær får jobben

Det er som et ekko av Ole Gunnar Solskjær tidligere i uken. Han sa at topp fire ikke var nok, men at en klubb som United må gå for å vinne titler.

Stadig flere tror kristiansunderen kan få jobben permanent. Uten tap mot Leicester søndag vil det være ti United-kamper på rad uten tap. Blir det topp fire, og et trofé i tillegg er han trolig vanskelig å komme utenom. The Sun skriver at dersom United slår Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen av Champions League, så mister Molde manageren sin.

Det ville gjort Joshua King glad.

– Jeg håper virkelig Solskjær får jobben. Jeg tror det er mulig, så jeg håper på hans og familiens vegne at han får den.Det er en bra historie og mye som minner om Fergie. Hvvorfor endre det, og gamble på en annen trener? Det er ikke opp til meg å si, men jeg syns det er positivt. Jeg håper for hans, og litt for Norges del, at han får jobben. Å ha en norsk trener i en av verdens største klubber... Det er positivt for hele Norge.

– Det er vinn-vinn for ham om det fortsetter som nå. Han er en legende i klubben allerede og høyt elsket blant fansen. Han har fokus på å gjøre en jobb hver kamp. Hvis han får jobben, så er det en bonus. Hvis han ikke får jobben så kan han se seg tilbake og være stolt over det han har oppnådd. Spesielt viss han fortsetter som nå.​

