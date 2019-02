Uno-X Norwegian Development Team undersøker muligheten til å bli et prokontinentallag fra og med 2020-sesong. Dermed kan Norges aller første profflag bli en realitet i nær fremtid.

– Dette er ting vi har jobbet med over tid. Nå er vi klare til å si at vi går inn i en fase der vi skal legge puslespillet som gjør at vi forhåpentligvis søker lisens for 2020, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, til procycling.no.

Ifølge ham er planen et dansk-norsk samarbeid.

– Satsingen skal ha rot i Norge, men vi ønsker større støtte fra det danske sykkelmiljøet, sier Haugland.

Det mener TV 2 s sykkelekspert er klokt.

– Planen er at de skal gjøre det på tvers av landegrensene, i Norge og Danmark, og det hele virker veldig gjennomtenkt. De har skapt et lag som har utviklet seg gradvis, har et godt fundament og er klart til å ta ytterligere steg. Det vil være et svært positivt løft for norsk herresykling, som kan bidra til å skape ytterligere interesse, sier Mads Kaggestad.

Han er svært begeistret for satsingen, og krysser fingre og tar for at Uno-X lykkes.

– Vi som følger sykkelsporten tett har ventet på at dette skal skje, og drømt i mange år om at det endelig skal komme et lag på et proffnivå der man kan bli invitert til de allere største rittene, som Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España. Det er som en drøm som går i oppfyllelse for norsk sykkelsport, mener Kaggestad.

​