I England var det Fulham som stod for mesteparten av dramatikken på overgangsvinduets siste dag.

I løpet av de siste timene sendte de Stefan Johansen av gårde på lån og hentet Håvard Nordtveit. På overtid klarte de å sikre seg Lazar Markovic fra Liverpool.

Om torsdagskvelden var et drama på Fulham-kontoret, var det en ren såpeopera hos den tyrkiske andredivisjonsklubben Elazigspor.

De satte rekord – ifølge ESPN – da de hentet 23 spillere på mindre enn to timer før overgangsvinduet stengte. Klubben bekrefter overgangene hver for seg via deres Twitter-konto dagen etter dagen.

Dette skjedde som følge av at Elazigspor klarte å forhandle seg frem til en slutt på overgangsnekten sin med Det tyrkiske fotballforbundet, ifølge ESPN.

På utrolig vis klarte den tyrkiske klubben å hente 13 spillere på permanent basis, samt ti spillere på lån.

– Vi var i samtaler med fotballforbundet og spillerne samtidig, forklarer klubbens tidligere president, Selcuk Ozturk, ifølge den amerikanske TV-stasjonen.

Så gjenstår det å se om 23 nye fjes er det som kan løfte den nybakte Deadline Day-spesialisten opp fra nedrykksgjørmen i tyrkisk andredivisjon. De har ett poeng opp til Eskisehirspor på 16. plass.

Bare Karabükspor, som står med ett minuspoeng etter 19 serierunder, er bak dem på tabellen.