Torsdag ble det avslørt at et slakteri i Polen har slaktet syke dyr, og merket det som inspisert.

Totalt er det produsert rundt 9500 kilo av kjøttet, og 2701 kilo er blitt eksportert til EU-land.

250 kilo er eksportert til Sverige, og nå svenske myndigheter har jobbet på spreng for å lokalisere det syke kjøttet.

Fredag ble svenske medier gjort oppmerksom på at flere kilo skal ha blitt spist av skolebarn i Stockholm.

100 kilo spist

Omtrent 100 kilo sykt kjøtt har blitt sporet opp til en restaurant i Uppsala, en restaurant i Stockholm og til fem kjøkken i Stockholmsområdet som tilhører et skolematfirma.

Alle de 100 kiloene skal ha blitt konsumert av kunder. Skolematfirmaet, som er et av stedene kjøttet har blitt eksportert til, forbereder mat til flere skoler over Stockholm.

Det er usikkert hvor mye av kjøttet som er servert til skolebarna, men det antas at 85 kilo kjøtt er levert og konsumert i Stockholm, og 14 kilo i Uppsala.

– Det er ingen grunn til å tro at disse restaurantene har gjort noe galt. De har mottatt kjøttet gjennom sine leverandører. Når vi har sporet dette, har alle selskapene bidratt til å samle kjøttet, sier Louise Nyholm, statsinspektør ved det svenske næringsmiddelstilsynet, til Aftonbladet.

Servert som roastbiff

De 14 kiloene som er servert i Uppsala skal ha blitt servert som roastbiff.

Expressen har snakket med den ansvarlige for serveringsstedet i Uppsala.

– Det var roastbiff, som vi stekte. Jeg fikk vite at kjøttet stammet fra dette slakteriet i to-tiden torsdag, og det føles ikke bra i det hele tatt, sa han torsdag.

Han legger likevel til at kjøttet smakte helt normalt, og at ingen av kundene har klaget.

Fredag konkluderte Næringsdepartementet at de var ferdige med å spore kjøttet som ble solgt fra Polen til selskaper i Sverige, og at alt kjøttet nå er borte fra markedet.

– Rutinemessig

Næringsdepartementet i Sverige har ikke fått noen indikasjoner på at noe er galt med maten, til tross for at det er hentet fra syke dyr.

– Vi anser kjøttet som usikkert, det vil si helseskadelig, men det betyr ikke at det er det. Vi har ikke hørt om noen som har blitt dårlige, sier Louise Nyholm.

Hun legger til at dette er en rutinemessig hendelse.

– Vi sporer mat som kan bryte loven hver dag. Nylig handlet det om helsefarlige kosttilskudd, sier Louise Nyholm, statsinspektør ved Næringsdepartementet til SVT.

Slakteri stengt

Det var den polske TV-kanalen TVN24 som avslørte bedrageriet.

Ifølge programmet skal dyrene ha blitt slaktet på natten, da det ikke var noe kontroll ved anlegget. Deretter skal svulster og sykt kjøtt fra dyrene ha blitt skåret bort, før resten av kjøttet ble brukt på vanlig måte.

Flere av dyrene skal ha vært så syke at de ikke engang greide å gå.

Slakteriet i Polen er nå stengt av polske myndigheter. Veterinæren som var med på slaktingen nattestid er også avskjediget.