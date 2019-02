I midten av januar ble en 57 år gammel mann pågrepet og siktet for forsikringssvindel.

Forsøket var så dårlig at politiet i byen Middlesex i New Jersey i USA la ut video av forsøket på Facebook.

Se videoen av forsøket på forsikingssvindel øverst i saken.

På jobb

Mannen var på jobb for firmaet sitt da det litt mindre elegante svindelforsøket ble begått, skriver ABC News.

Uten at mannen er klar over at han blir filmet av overvåkingskamera tar han først et glass med isbiter fra en maskin, før han heller det ut på gulvet.

I videoen kan vi deretter se at han stopper opp i noen sekunder, før han later som at han sklir og faller på gulvet.

Falsk forsikringsmelding

Mellom 1.september og 1.november i 2018 fylte han ut en falsk forsikringsmelding med krav om refusjon for ambulanse og sykehuskostnader, ifølge påtalemyndighetene i byen.

– Etterforskningen viser at mannen bevisst kastet is på gulvet i kantina. Deretter satt han seg ned på gulvet og venter til han ble funnet, sa aktor Andrew Carey, ifølge ABC News.

Rettsaken mot mannen, som nå har sluppet ut av varetekt, er planlagt å finne sted 7. februar. Det er fortsatt usikkert om han vil representere seg selv eller få en advokat, skriver avisen videre.