Tidligere denne uken ble det klart at Conor McGregor utestenges i et halvt år og må betale 425 000 kroner i bot etter bråket som oppstod etter at han ble slått av Khabib Nurmagomedov i oktober.

For Nurmagomedov var straffen enda strengere. Ni måneders utestengelse, og 4,25 millioner kroner i bot.

Freser mot Vegas

Nevada State Athletic Commission besluttet imidlertid at straffen kunne bli redusert til seks måneder, dersom dagestaneren filmet en anti-mobbekampanje sammen med Las Vegas-politiet.

Det kan de etter alt å dømme bare drømme om.

– De sa jeg skulle delta i en samfunnskampanje. Staten Nevada er et sted der de tillater doping, prostitusjon og gambling. La dem jobbe med seg selv, freser han i en SportBox-intervju gjengitt av RT.com.

Han er sikker på å beholde tittelbeltet sitt i UFCs lettvektklasse.

– Det var fightere som ikke slåss på to år, og som ikke mistet beltene sine på ett og et halvt år. Jeg er klar til å slåss, det var de som utestengte meg, sier Nurmagomedov.

Tror på tittelkamp i november

Han skal heller ikke være villig til å slåss før suspensjonene til lagkameratenes suspensjon er opphevet. Hans søskenbarn, Abubakar Nurmagomedov, og Zubajra Tukhugov ble begge utestengt i 12 måneder.

Alle suspensjonene er tilbakedatert, og gjelder fra den famøse duellen i oktober.

Å entre oktagonet i Nevada skal heller ikke komme på tale, og det sies nå at Nurmagomedov satser på å gjøre comeback med tittelkamp i Madison Square Garen i november.

– Jeg tror de vil skape en midlertidig tittel. Det kan bli mellom (Dustin) Poirier og (Tony) Ferguson. Den som vinner blir midlertidig mester, og mot slutten av året vil vi kjempe om det ekte beltet. Jeg tror det kan skje, men for øyeblikket er jeg ikke sikker, sier han.