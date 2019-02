Reagerer på dyster spådom om Sarri: – Den synes jeg er drøy

Se hvordan Chelsea ble ydmyket av Bournemouth i vinduet øverst.

Liverpool-legenden Jamie Carragher sår tvil om Maurizio Sarris fremtid i Chelsea.

«Sarri er på tynn is. Det har allerede kommet til et punkt der det er overraskende om han fortsatt er på Stamford Bridge neste sesong», innleder den tidligere stopperkjempen sin spalte i The Telegraph med.

– Jeg synes synd på Jorginho

Carragher legger frem to grunner til hvorfor han mener at det er slik.

Én av dem er London-klubbens nådeløse historie for å sparke managere. Den andre, og den Carragher legger mest vekt på, er Sarris motvillighet til å forandre på laget når det butter imot.

I Napoli var italieneren kjent for å stille med den samme startoppstillingen i kamp etter kamp. Selv om han ikke har vært like standhaftig i Chelsea, har han funnet en kjerne av spillere han har satt sin lit til.

Og ikke minst 4-3-3-formasjonen.

Flere managere har respondert ved å sette frimerke på den dyptliggende playmakeren Jorginho. Sist Bournemouths Eddie Howe.

«Jeg synes synd på Jorginho. Å bli mannsmarkert er vanskelig for enhver spiller – slik vi har sett med Eden Hazard. Når du blir mannsmarkert, er det et tegn på respekt. Jorginho trenger hjelp», mener Carragher.

«De beste managerne forandrer aldri idealene sine, men finpusser når de forstår hva motstanderne gjør. Sarris motvillighet til å gjøre det har bidratt til at folk har mistet troen», fortsetter han, og påpeker at selv byttene – Mateo Kovacic ut og Ross Barkley inn – er forutsigbare.

– Den er drøy

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Carragher er vel kjapp på avtrekkeren når han spår at Sarri er ferdig ved sesongslutt.

– Den synes jeg er drøy. Det går ikke an å si noe om det nå. Resten av sesongen betyr utrolig mye, mener den tidligere Tottenham-keeperen, som også har forståelse for hvorfor Carragher kan tenke i de baner.

– Chelsea har drevet totalt motsatt av den måten man skal drive et firma på. De har sparket og holdt på hele veien, men har vunnet enormt mye pokaler. En kan ikke argumentere imot trofeene i skapet, men jeg håper at Abramovitsj (Chelseas eier, journ. anm) klarer å se det i et litt lengre løp. Sarri er fortsatt en kul fyr, og har vært en berikelse for Premier League, fortsetter han.