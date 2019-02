I Moss kjørte en buss av veien fredag kveld. Ingen ble skadd i hendelsen.

I henholdvis Oslo, Øst og Sør-Øst politdistrikt har de fredag kveld hatt hendene fulle med å håndtere trafikkoppdrag.

Politiet i Sør-Øst skriver på Twitter at de har så mange oppdrag at de ikke klarer å melde om alle.

– Det har vært veldig mange hendelser i dag. De største problemene gjelder vogntogene som ikke er skodd for føret, eller ikke takler veien, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

TRAVEL DAG: Brannmannskaper og politi har fått meldinger om ulykker hele kvelden. Her på E6 utenfor Moss. Foto: Tor Aage Hansen.

– Mest vogntog

Kråkenes kan fortelle at de fleste henvendelsene for privatbil gjelder kjøretøystans, hvor biler står fast eller har kjørt i brøytekanten. For vogntog er det mange som står fast i bakker.

– Vi prøver å kjøre på de vi må på grunn av trafikkavvikling. Vi har ikke mulighet til å kjøre ut til alle hendelsene, sier operasjonslederen.

Han kan fortelle at de fleste senker farten når føret er slik som nå, men at største problemene gjelder vogntog. Det er like mange norske som utenlandske vogntog som sliter.

E6 Vingrom - Lillehammer blir veien stengt fra kl. 23.30 til ca. kl 02.30 lørdag pga. berging av et vogntog. Omkjøringsmulighet er via Fv 311. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 1. februar 2019 Fv 27 #Venbygsfjellet er midlertidig stengt pga. uvær — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 1. februar 2019 E6 Skulleruddumpa i Oslo, retning mot Moss: To vogntog har problemer i bakken. Mulig å passere, men skaper mye kø. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 1. februar 2019

– Det er ikke rart vogntogene sliter. Statens vegvesen har påpekt at de ikke er bygd for vinterføret her, sier Kråkenes.

Flere titalls meldinger

Også i Øst politidistrikt sliter politiet med å dra ut til alle hendelsene knyttet til føret.

– Vi får inn meldinger om trafikkuhell i hele distriktet. Vi har tatt i mot flere titalls meldinger bare i dag, forteller operasjonsleder Kari Monsen.

Hun forteller at de ikke hatt noen ulykker med alvorlig personskade, men flere med materielle skader eller mindre personskader.

– Vi ber folk om å kjøre etter forholdene, ta det pent og holde avstanden til andre bilder.

I Oslo politidistrikt kom det inn en del meldinger dagtid fredag, men det har roet seg nå. På kvelden har de flere problemer i Skulleruddumpa.

– Vi fikk først melding om to vogntog som stod fast i bakken. Så kom det melding om enda en, og mens vi stod der var det to vogntog til som satte seg fast, forteller operasjonsleder Line Skott.