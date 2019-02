Se høydepunktene fra Liverpool-Leicester i vinduet øverst!

Manchester Citys høyreback postet følgende på Twitter:

«De trodde at de skulle være sju poeng foran ...», tilhørende et bilde av Leicester-stopper Harry Maguire, som scoret utligningsmålet på Anfield.

INNLEGGET: Kyle Walker delte dette innlegget med sine Twitter-følgere dagen etter Liverpools poengtap mot Leicester.

Bildet ble tatt etter en av Englands triumfer i VM-sluttspillet i Russland, og er blitt vitset mye med på grunn av Maguires positur.

Walkers innlegg gikk som en farsott, før det senere ble slettet. Det klarte imidlertid å nå Jürgen Klopp først.

– Hva synes du om folk som godter seg når du taper, som for eksempel Kyle Walkers tweet nylig?

– Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg vet ikke hva det sier om oss, det sier mer om den andre personen, svarer Klopp på pressekonferansen i forkant av mandagens bortekamp mot West Ham, ifølge Liverpool Echo.

– Jeg har aldri feiret at et annet lag mister poeng eller taper en kamp. Etter min mening er ikke det lov, tilføyer tyskeren.

Slår tilbake mot måkerykter

Videre er Liverpools manager krystallklar på én ting: De prøvde ikke å fuske med gressmatten mot Leicester.

I forkant av kampen hadde snøen lavet ned i Liverpool. Det bar naturlig nok gressmatten preg av. Da lagene kom ut fra garderoben etter pause, så det ut til å ha blitt måket bare på halvdelen Liverpool skulle angripe på.

– Banemannskapet prøvde å få alt bort, men vi hadde ikke nok folk. De innså hvor vanskelig det kom til å bli idet de startet. Det var ingen plan, og ingen som ba dem om å gjøre noe. Det kan jeg love, sier Klopp, ifølge Liverpools nettsider.

– Jeg hørte at noen hadde kalt det usportslig. Men det er også en fordel for det forsvarende laget om boksen er ren. Det er ikke tilfeldig at vi scoret i første omgang i en boks som var full av snø, argumenterer han.

Høyrebackproblem

Serielederens neste kamp er først på mandag. Da reiser de til London for å møte West Ham.

Heller ikke den blir med klubbens eneste naturlige høyreback, Trent Alexander-Arnold. Stjerneskuddet har mistet Liverpools to siste ligakamper med en kneskade. Klopp opplyser imidlertid at Alexander-Arnold er ventet tilbake i trening neste uke, og at han kan rekke kampen mot Bournemouth 9. februar.

Det nærmer seg også retur for Joe Gomez, som har vært ute med skade siden 5. desember. Champions League-oppgjøret mot Bayern München 19. februar kommer imidlertid for tidlig for den anvendelige midtstopperen.

– Det er ikke et realistisk mål. Etter det, når som helst, svarer Klopp på spørsmål om Gomez' kommer til å rekke kampen mot den tyske storklubben.

Mandag fra klokken 20.30: Se West Ham-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo!