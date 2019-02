Det var 26. september i fjor at en mann skjøt samboeren sin i en leilighet på Oppsal i Oslo.

Mannen skjøt henne med en hagle i overarmen, og hun døde av skadene.

Siden da har mannen i 50-årene vært varetektsfengslet, siktet for forsettlig drap. Han har hele tiden hevdet at hagla gikk av ved en feil.

Ny rapport

Siktede har i avhør forklart at en voldsom krangel var foranledningen til hendelsen.

I et forsøk på å jage samboeren ut av leiligheten, ladet han hagla med to patroner.

Da han klappet hagla sammen igjen, gikk de to patronene av og traff kvinnen i overarmen, ifølge hans forklaring.

FORSVARER: Advokat Bjørn Aksel Henriksen (t.h.), her sammen med advokat Eitya Rehman i en annen rettssak i 2014, er fornøyd med løslatelsen. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

I forrige uke mottok påtalemyndigheten den tekniske undersøkelsen av mannens hagle. Den viser at haglen konsekvent går av ved normal sammenklapping, uten at man trenger å røre ved avtrekkeren.

Oslo tingrett mente rapporten styrker siktedes forklaring, og at det ikke lenger finnes sterk nok grad av sannsynlighet for at han skjøt samboeren med viten og vilje. Dermed konkluderer dommeren med at mannen må løslates.

Påtalemyndigheten anket denne avgjørelsen, men mannen ble løslatt fra Oslo fengsel fredag ettermiddag etter at lagmannsretten forkastet anken.

– Han er veldig lettet over at en enstemmig lagmannsrett er enig med tingretten i at hans forklaring er troverdig. For meg er det helt uforståelig at påtalemyndigheten velger å begjære fengsling etter å ha sett rapporten, sier mannens forsvarer Bjørn Aksel Henriksen til TV 2.

Fremdeles siktet

Til tross for at Oslo tingrett mener rapporten styrker mannens forklaring, er han fremdeles siktet for forsettelig drap.

– Politiet mener mannen forsettlig har skutt og drept samboeren. Er du overrasket over løslatelsen?

– Det ønsker jeg ikke svare på, utover at vi tar avgjørelsen til etterretning. Siktelsen for forsettlig drap består, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til TV 2.

Gunhild Bergan er bistandsadvokat for barna til kvinnen.

– De er opprørt over løslatelsen, sier hun til TV 2, og ønsker ikke kommentere saken ytterligere.​​