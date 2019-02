Solskjær er på nominasjonslisten sammen med Sean Dyche og Ralph Hasenhüttl Det opplyste Premier League på sine nettsider fredag.

Solskjær har ledet Manchester United til seks strake ligaseirer før poengtapet i det dramatiske 2-2-oppgjøret hjemme mot Burnley sist tirsdag. Den bunnsolide rekken har sendt United tilbake i kampen om den viktige fjerdeplassen som gir mesterligaspill neste sesong.

Totalt har Manchester United vunnet åtte av ni kamper under Solskjær. I FA-cupen har storklubben slått ut Reading og Arsenal. Chelsea venter i 5. runde.

Dyche og Hasenhüttl er nominert for å ha gitt henholdsvis Burnley og Southampton et oppsving i bunnstriden. Spesielt Burnley har hevet seg stort og er fem strake seriekamper uten tap.

Hevder han gjør som da han spilte



Solskjær hylles for øvrig av sin tidligere lagkamerat Giuseppe Rossi (32), som for tiden er klubbløs og trener med Manchester United.

– Solskjær var lagkameratene min og en stor spiller. Jeg husker godt at når en kamp kom inn i sluttminuttene, så var han alltid involvert enten med scoring eller målgivende. Det var hans store kvalitet, sier italieneren, som spilte for United fra 2004 til 2007 til AS.

Rossi mener Solskjær har tatt med seg sine store styrker fra spillerkarrieren inn i manageryrket.

– Han har en veldig sterk mentalitet, fordi man fortjener stor ære når man ser på en kamp i 70 minutter, og så kommer inn og spiller hovedrollen de siste 20. Han forstår og analyserer kamper veldig godt. Det han gjorde som spiller, å dissekere motstanderen, gjør han nå som manager, og det går veldig bra for ham, sier han.

– Har virkelig hjulpet atmosfæren



Han mer Solskjærs inntreden har vært essensiell for at klubbens situasjon er snudd på hodet, og at United nå er på full fart inn i kampen om en Champions League-plass.

– At Ole kom inn har virkelig hjulpet atmosfæren. Mourinho gjorde en god jobb her, og vi vet alle at han er en av de beste managerne i verden, men endringen har gjort at man har fått tilbake roen ved å gi tillit til noen som har skrevet historie i klubben. Det har vært en av nøklene til det han har oppnådd den siste måneden, mener Rossi.

