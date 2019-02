Aftenposten melder fredag at politiet sier teorien om at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er kidnappet, er styrket.

– Det er grunn til å hevde at hovedhypotesen er styrket, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til avisen.

De vil ikke si noe mer om hva som er grunnen til dette.

Torsdag ble det gjennomført nye undersøkelser på tomta til familiens hus i Fjellhamar i Lørenskog.

Sist uke ble det søkt i vannet like ved parets hus. Politiet har sagt at de gjorde funn i vannet av gjenstander som skal analyseres, uten at de har ønsket å si noe mer om hva slags gjenstander det er snakk om.