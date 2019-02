Tottenham-kapteinen om toppstriden: – Vi må se bak oss på tabellen

Se Tottenham-Newcastle lørdag fra 13.00 (kampstart 13.30) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Tottenham-kaptein Hugo Lloris møtte Premier Leagues egen TV-kanal denne uken, etter en uke der hans lag tok inn tre poeng på Manchester City og to på Liverpool helt i toppen av Premier League.

Kun to poeng skiller til City, mens ledende Liverpool er sju poeng foran Mauricio Pochettinos mannskap. Allikevel er franskmannen klokkeklar på at det for han og lagkameratens del fremdeles handler om å sikre topp fire-plass og Champions League-deltakelse neste sesong.

– Vi vet at det blir tøft utover. Vi må se bak oss. Manchester United og Arsenal nærmer seg, de har redusert avstanden til Chelsea, så det er viktig å holde dem på avstand og fortsette å vinne. Det er den beste følelsen i fotballen, sier Lloris.

– Alt er mulig i fotball, men hovedmålet er topp fire

På direkte spørsmål om Liverpool kan tas igjen, svarer Lloris igjen at det er avstanden til lagene bak - i øyeblikket sju, sju og ni poeng til henholdsvis Arsenal, Chelsea og Manchester United - som gjelder.

– Jeg vet ikke. Vi får se hvor vi er når det er ti kamper igjen. Jeg tenker at alt er mulig i fotball. Det er viktig å beholde troen. Men hovedmålet er topp fire. Hvis vi kan kjempe for tittelen, vil vi selvsagt gjøre det, men for øyeblikket ser vi bakover og forsøker å øke avstanden den veien. Hvis vi kan redusere avstanden til Liverpool, vil vi det, men det er et lag som er vanskelig å slå og de gjør det fantastisk denne sesongen. Mange ting vil skje, som hver eneste sesong i Premier League, sier han.

– Premier League er den mest konkurransedyktige ligaen i verden

Store skadeproblemer på de offensive stjernespillerne Harry Kane og Dele Alli, samt landslagsfraværet til Heung-min Son, var medvirkende da Spurs forrige uke røk ut både i ligacupen etter tap på straffekonkurranse i semifinalen mot Chelsea og mot Crystal Palace i FA-cupen.

Til tross for fraværende har de imidlertid hevet seg igjen resultatmessig i ligaen etter tapet mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, og tok sin andre strake 2-1-seier etter å ha havnet under da Watford ble slått i sluttminuttene på Wembley onsdag.

– Oppfatningen kan være veldig ulik ved tap eller seier, men vi vet at Premier League er den mest konkurransedyktige ligaen i verden. Det blir vanskeligere og vanskeligere hver sesong, men vi er der. Klare til å kjempe, klare for fremgang. Hovedmålet er å klare topp fire igjen, men vi er i en tøff periode der vi må takle at nøkkelspillere er ute med skade.