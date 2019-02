Skjuler hunder i frykt for at politiet skal avlive dem

Det var den 2. januar at vekterselskapet Romerike Sikringstjenester AS fikk et forhåndsvarsel om at hundene Nike (5) og Janko (4) måtte føres ut av landet eller avlives, fordi de har mottatt bitetrening.

Det er hundevekterne Sven-Erik Grinden (24) og Erlend Laupsa (50) som risikerer å miste hundene sine.

– Jeg er fryktelig redd for å miste hundene. Det er tøft, og jeg føler meg trakassert av politiet. Hvorfor skal de gå løs på to små hunder i et lite vekterselskap, sier Erlend Laupsa, eier av hunden Nike til TV 2.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

Laupsa har hatt hunden Nike siden hunden var ni uker gammel. Han har hatt Nike som kollega i seks år. Nå frykter han hva saken vil gjøre med karrieren hans.

– Jeg vurderer å slutte med dette yrket om de blir avlivet. Mye av motivasjonen ligger i hundene, som etterhvert har blitt en livsstil å jobbe med. Det er en kollega som jeg har trent og jobbet med i over lang tid, forteller Laupsa.

– Det er helt forkastelig. Jeg blir lei meg, det er som en familiehund for meg. Første reaksjon var bare et stort sjokk, da de sa de skulle ta Janko fra meg, forteller Sven-Erik Grinden om saken.

Ulovlig bitetrening

JANKO: Vekter Sven-Erik Grinden og hunden Janko er blitt gode kamerater gjennom jobben. Foto: Privat

Politiet mener bruken av hundene bryter med hundelovens paragraf 19 A. Her står det at det ikke er lov å holde eller innføre hunder som er gitt trening i å angripe eller forsvare seg eller hundeholderen mot mennesker, ifølge vedtaksbrevet TV 2 har fått tilgang til.

Politiet skriver at hundene har fått ulovlig bitetrening, som innebærer et brudd på hundeloven.

Vekter Laupsa mener politiet tolker loven feil. Han refererer til at vaktvirksomheten har fått tillatelse til å trene forsvar i vaktvirksomheten.

– En hund som skal forsvare fører må lære seg å bite, så det er en mye mer kontrollert hund enn vanlige hunder. Vi har alltid hatt den oppfatningen om at det er lovlig, forteller Laupsa.

Har tillatelse

Advokaten til vekterne mener de har hatt tillatelsen de trenger.

– Vekterloven er en spesiallov, og hunden må ha trening i de oppgavene den skal ha. Noe som innebærer forsvar av vekter. Denne tillatelsen er gitt fordi politiet har godkjent bruken av hunden, som er basert på disse premissene, inkludert bitetrening, forklarer Winje.

Politiet mener tillatelsen til bruk av hund i vektertjenesten ikke er god nok grunn til å ha bitetrening.