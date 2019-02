Se video med tillatelse fra NRK i vinduet øverst.

Saken oppdateres!

Krogh viste strålende form bare uker før VM. Han vant prologen, vant kvartfinaleheatet og tok seg enkelt videre fra semifinalen.

I finalen satte altaværingen et voldsomt tempo fra start. Bare Bjørnestad Skar klarte å henge med til oppløpet.

Krogh klarte å holde unna. Arrangørene trengte målfoto for å kåre en vinner, men reprisene viste at Krogh vant med god margin. Det er Kroghs andre NM-gull i sprint.

– Det er jo deilig. Jeg har kjent at formen har vært bra i det siste. Jeg hadde troen i dag, og det er lenge siden jeg har gledet meg så lenge til å gå skirenn, sier seieresherren til NRK.

Resultater 1. Finn Hågen Krogh

2. Sindre Bjørnestad Skar

3. Håvard Solås Taugbøl

4. Even Northug

5. Andrew Young

​6. Kasper Stadaas



Ifølge TV 2s kilder er Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar allerede på VM-laget. Kun sistnevnte gikk NM-sprinten i Meråker.

Den var altså uhyre viktig for de øvrige norske sprinterne. TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, tror NM-vinneren gikk langt i å sikre seg den siste billetten i dag.



– Det er veldig sterkt av Krogh. Jeg tror han på lang vei sikrer seg VM-plassen i dag, tatt i betraktning at Skar, som anses for å være sikker, blir nummer to, påpeker Soleng Skinstad.

Den som før NM-sprinten ble antatt å være nærmest, var Eirik Brandsdal.

Kjelsås-løperen gikk imidlertid på trynet i semifinalen, og hadde ikke sjans til å hente seg inn i igjen.

Bittert, medgir Brandsdal.

– Det er veldig usikkert det uttaket uansett, men det er dumt at jeg ikke benytter sjansen uansett, sier han til NRK når han blir spurt om VM-sjansene.

VM-aktuelle Sondre Turvoll Fossli røk på hodet ut i Brandsdals heat, mens Pål Golberg endte sist i den andre semifinalen.

Siste mulighet for de norske løperne til å overbevise landslagsledelsen er verdenscup-sprinten i Lahti neste helg, også den i fristil.

Saken oppdateres!