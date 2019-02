Er dobbeltmoral verre enn umoral? Det kan virke sånn når man ser omtalen av Gunhild Stordalen, rikingen som vier tiden sin til gjøre verden til et bedre sted.

Hun har høstet mye kritikk etter at hun la frem en rapport om hvorfor og hvordan verden bør endre matforbruket for å sikre en mer bærekraftig ressursutnyttelse.

Noe av kritikken går på innholdet.

Men mye handler om henne.

En fire år gammel sak i Dagbladet om yachten til Stordalen-paret ble plutselig en av avisens mest leste. Fredag fulgte avisen opp med en artikkel om flyreisene hennes.

I sosiale medier blir hykleriet brukt for å avfeie hele budskapet hennes. Satt på spissen: Fordi hun flyr mye, kan jeg forurense så mye jeg vil.

Argumentet henger ikke på greip.

Mathias Fischer, kommentator i TV 2 Foto: Håvard Solem/tv 2

Hvis en raner sier tyveri er umoralsk, tar han da feil?

Sannhet er sannhet, uansett hvem som sier det. Gunhild Stordalen har rett, og hykleri kan ikke endre på det.

«Liv og lære»-kritikk er en paradegren i journalistikken. Den er ikke formålsløs. Dersom hykleriet avslører at noens oppfordringer er urealistiske, avslører det et hull i argumentasjonen. En politiker som påstår at folk kan ta buss fra A til B, men selv ikke kan gjøre det, fortjener å bli tatt på det.

Som regel er derimot kritikken en distraksjon fra den virkelige debatten, et personangrep kledd i moralsk fordømmelse. Det som betyr noe, er hvordan verden kan mette en voksende befolkning og samtidig redusere klimagassutslippene og sikre bærekraftig ressursutnyttelse. Ferieplanene til Gunhild Stordalen er underordnet.

Det er få som er mer utsatt for dobbeltmoralkritikken enn folk som engasjerer seg for klimaet.

Problemet er at alle er klimasyndere. Det er umulig ikke å være det.

Derfor er de fleste mer opptatt av å endre systemene enn å moralisere over folks valg.

Noen som flyr ofte mellom Bergen og Oslo kan være for lyntog på samme strekning, uten at det er et paradoks. Skal folk handle mer klimavennlig, må samfunnet legge til rette for det. Det gjelder også for folk som kjemper for de endringene.

Hvis man skal kreve at klimaaktivister er perfekte nullutslippsmennesker, er kampen tapt før den har begynt.

Det er ingen grunn til å bry seg om Gunhild Stordalen.

Hun er ikke den eneste som mener at man bør spise mindre sunnere, smartere og mer miljøvennlig. Det finnes mange folk uten yacht og diamantkort som har samme budskap.