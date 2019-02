Tid for hjem-Kjersti innrømmer: – Vi har blitt truet med politiet

Onsdag denne uken ble Kjersti Bergesen, Einar Nilsson, Andreas Nygaard og resten av Tid for hjem-teamet hyllet med heder, ære, forgylte arbeidsredskaper og kake ute på opptak.

Tid for hjem hadde nemlig pusset opp prosjekt nummer 150.

– Det var en veldig hyggelig overraskelse. Kjempestas! Resten av oppussingen ble en fest, sier Bergesen begeistret.

Tid for hjem har pusset opp rom i norske hjem i 15 år, og med 150 tilbakelagte prosjekter, sier det seg selv at de har opplevd litt av hvert i løpet av sin fartstid.

KAKEFEST: TV 2-sjef Olav T. Sandnes overrasket Einar, Andreas, Kjersti og resten av Tid for hjem-teamet med kake. Foto: Håvard Solem / TV 2

Truet med politi

For selv om gjengen blir tatt godt imot av huseiere landet rundt, er det ikke alltid at naboene er like begeistret for arbeidsmaurenes virke.

– Vi har jo blitt truet med politiet fordi vi har bråkt i tettbebygde strøk, innrømmer Kjersti.

Det endte heldigvis godt, uten politiets bistand.

Kjersti forteller at det har blitt noen runder med blomster etter prosjektslutt til skadelidende naboer oppigjennom årene.

– De aller fleste synes likevel det er artig å ha oss i der, til tross for at vi av og til må stenge veier for vareleveranser, forteller hun.

Sparkel-spetakkel

Det viktigste for Tid for hjem-gjengen, er at huseierne de pusser opp for blir fornøyde med jobben de har gjort.

– Vårt største ønske er at de skal bli glade, og når de blir det, betyr det enormt mye. Da kan jeg være høy på det i flere dager etterpå, sier Bergesen.

BANDASJERT: Kjersti fikk bandasjert nesen på legevakten etter et ublidt møte med sparkelspaden til Einar. Foto: Privat

Og når Tid for hjem er ute på prosjekter, gir de alt. Og av og til, litt for mye.

Kjersti ga for eksempel nesten nesen sin for å få et godt resultat.

– Einar sto på styltene sine og sparklet et tak, hvorpå jeg travet forbi med hørselvern uten å få med meg hva som skjedde over meg. Idet Einar skulle stikke sparkelspaden i bøtta, traff den nesen min på veien ned, forklarer Kjersti.

Det har blitt noen turer til legevakten i løpet av så mange år med oppussing, men ingen har blitt alvorlig skadet.

– Vi tar HMS på alvor, men enkelte ting er umulig å forutse. Det blir noen småskader underveis, sier Bergesen.

Blir ikke lei

Etter 15 år og 150 oppussingsprosjekter, skulle man kanskje tro at det går an å bli lei av å svinge malekost og hammer. Det avviser Kjersti blankt.

– Vi blir ikke lei av å gjøre dette sammen. Klart, vi har tunge dager, men alle er ikke sur og lei samtidig, så vi klarer som regel å muntre opp hverandre. Også er det jo alltid noe nytt å lære, sier hun entusiastisk.