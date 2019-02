Solskjær fnyser av kritisk spørsmål

Se Leicester-Manchester United søndag fra 14.30 (kampstart 15.05) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

– Jeg er ikke her for å snakke om meg selv og det dere kaller managere med et stort navn. Det handler om å få spillere til å respondere. Hva er et stort navn? Det handler om hvordan du jobber med spillerne, hvordan du jobber for klubben. Du må være manager for klubben. Det handler ikke om meg i det hele tatt.

Slik svarer Ole Gunnar Solskjær når han får spørsmål fra den britiske tabloidpressen om det han driver med i Manchester United for tiden er med på å bevise at man ikke trenger å være en manager med ti års erfaring under beltet for å få det beste ut av enkeltspillere.

– Dette har aldri handlet om meg i det hele tat

Konfrontert med at hans eneste erfaring er fra Cardiff begynner Solskjær å le. På spørsmål om hans virkelig reelle test - etter en periode med åtte seire og en uavgjort siden han overtok - først vil komme når laget har tapt noen kamper, er han igjen tydelig overfor journalistene.

– Dere sier «du». Det har aldri handlet om meg. Det er støtteapparatet. Oss. Sammen med spillerne, og med tilskuerne. De siste ti minuttene mot Burnley var det publikum som løftet spillerne, og spillerne responderte på det. Det handler ikke om meg som manager og om jeg setter opp det eller det systemet. Det handler om hvordan vi jobber sammen, og for meg er det vi har gjort til nå mer en test for klubben enn det er for meg, sier nordmannen.

Solskjær har gitt seg selv sterke kort på hånden med tanke på å bli permanent ansatt på Old Trafford, spillerne nyter livet under sin nye sjef og fansen føler at de har fått klubben sin tilbake. Men nordmannen er klokkeklar på at han ikke tenker på hvorvidt spillerne nå har hans fremtid i klubben i sine hender.

– Min jobb er å få spillerne til å prestere bedre. Jeg jobber for det, med Mick (Mike Phelan), Kieran (McKenna), Michael (Carrick), Demps (Mark Dempsey) og Emilio (Álvarez) som jobber med keeperne. Hvis vi jobber sammen som et team, og hvis resultatene kommer og spillestilen kommer, er det et stort pluss for oss som klubb så klart. Men jeg tenker ikke slik på det. Dette har aldri handlet om meg i det hele tatt, gjentar 45-åringen.

Beskjeden fra Molde: – Vær så snill ikke å komme tilbake

Den opprinnelige avtalen er at Solskjær skal returnere til Molde etter sesongslutt i Premier League i mai, og avslutningsvis på den delen av fredagens pressekonferanse som har sperrefrist lørdag kveld lurer den engelske pressen på om man i Molde nå etter den enorme starten har fått panikk for at de ikke kommer til å se ham igjen.