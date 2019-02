– Det er en utrolig mulighet for ham. Jeg kjenner Håvard ganske godt. Han har en forkjærlighet til engelske fotball. Han har en følelse av at han har prøvd noen ganger tidligere, uten å lykkes. Han har litt å bevise i engelsk fotball. Det får han sjansen til nå.

– Hadde tatt en telefon

Det sier Brede Hangeland om Håvard Nordtveit (28), som torsdag signerte en låneavtale med den nedrykkstruede Premier League-klubben. Hangeland spilte selv for klubben mellom 2008 og 2014 og bar kapteinsbindet i flere sesonger. Han er spent på hvor manager Claudio Ranieri har tenkt å bruke Nordtveit på banen, og er selv overrasket over at han ikke er blitt kontaktet av klubben.

– Hadde jeg vært Fulham, så hadde jeg kanskje tatt en telefon og spurt om ham. Men de kjører overgangene sine basert på en slags Moneyball-statistikk som de har utviklet og har veldig stor tro på. Så kan man diskutere hvor vellykket det har vært, men det er tydelig at Nordtveit scorer bra på de beregningene. Mye av det ligger til grunn når de henter spillere. Det er en tankegang de har fått med seg fra de amerikanske eierne, sier Hangeland.

En statistikkbasert tilnærming til overgangsmarkedet har bare gitt Fulham sånn passe suksess de siste årene. Forretningsmannen Shahid Khan tok over klubben i 2013 og tok med seg impulser fra USA og NFL-laget Jacksonville Jaguars, som han også eier.

– De har ikke truffet på overgangsmarkedet som de trodde. Alle mente at Fulham hadde gjort en kjempejobb i sommer. Også jeg trodde det. Men med fasit i hånd ble det for mye nytt på en gang. De ble veldig fremtunge og fikk ikke på plass et godt nok forsvar. Det er nok kanskje derfor de henter Nordtveit nå, sier Hangeland.

– De må treffe nå. Hvis ikke, rykker de rett ned igjen. Dersom de gjør det, er det en skandale med tanke på alle pengene de har brukt.

Mener Nordtveit kastes på dypt vann

Laget rykket ned i hans første sesong, og da man kom tilbake i 2018 ble det handlet for rundt 1,1 milliarder kroner i sommer. Status etter 24 serierunder er at kun ett lag er bak Fulham på tabellen.

– Nordtveit kastes rett på dypt vann og inn i en så stor storm som man kan tenke seg. Det blir en kjempeutfordring, sier Hangeland.

– Det blir spennende å se hvor de skal bruke ham. Konkurransen er større på midtbanen enn på stopperplass. Om jeg hadde bestemt, så hadde jeg plassert han som høyre stopper. Der spiller Denis Odoi, som jeg mener ikke holder nivået. Han gjør for mange enkle feil og er innblandet i baklengsmål.

Hangeland føler seg sikker på at Nordtveit er tiltenkt en plass i startelleveren, hvis ikke ville han nok ikke blitt hentet nå. Nå gjenstår det å se om den tidligere Arsenal- og West Ham-spilleren får muligheten til for alvor å markere seg i Premier League.

– Vi må si lykke til. Det er forpliktende å være nordmann i Fulham.

NB: Nordtveit var ikke i troppen da Fulham tapte 0-2 borte mot Crystal Palace lørdag.