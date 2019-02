Ifølge BA er en kvinne i 30-årene pågrepet, siktet for å ha forsøkt å drepe sine tre barn.

Kvinnen og hennes kjæreste er begge mistenkte i saken, og fremstilles for varetektsfengsling fredag.

De tre barna er alle i barnehagealder.

Politiet sier til avisen at barna er utsatt for vold, og at moren selv varslet helsepersonell.

Det var helsepersonell som igjen varslet politiet, da de mistenkte noe kriminelt hadde skjedd.

Ellen Eikeseth Mjøs er oppnevnt som forsvarer for kvinnen. Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med henne fredag, men til BA sier hun at hun ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.