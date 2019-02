Daniel Chima Chukwu er på vei vekk fra Molde. Det gjør at romsdalingene intensiverer spissjakten.

Ble hentet tilbake

​Etter det TV 2 erfarer har 27-åringen fått Moldes klarsignal til å forlate klubben. Trolig er det et nytt opphold i Kina som venter nigerianeren.

En overgang vekk fra norsk fotball skal være nært forestående, får TV 2 opplyst.

Chima Ckukwu ble i 2015 solgt fra Molde til kinesiske Shanghai Shenxin. Han var deretter en tur innom Legia Warszawa, før han foran fjorårssesongen ble hentet tilbake til Molde.

I Molde klarte han aldri å gjøre spissplassen til sin igjen.

Fortsatt Ohi-interesse

Nå tyder det meste på at Molde er på jakt etter en ny hovedspiss. Per dags dato er det bare Leke James, som er et litt usikkert kort etter flere år med skadetrøbbel.

TV 2 har tidligere skrevet at Molde har vist interesse for Stabæks Ohi Omoijuanfo. Den interessen skal fortsatt være til stede.

Samtidig kan det være enklere for Molde å lande en avtale med både Ohi og andre aktuelle alternativer ettersom overgangsvinduet til de fleste store europeiske ligaene stengte natt til fredag.

NB: Molde Fotballklubb har som policy at de ikke kommenterer overgangsrykter.

