– Jeg kan bekrefte at siktelsen mot mannen er utvidet til å gjelde seksuell omgang med barn under 16 år, sier politiadvokat Maria Vike Nørve til TV 2.

Mannen i 20-åra ble pågrepet av politiet i Ålesund 16. januar og varetektsfengslet i 14 dager, siktet for seksuell krenkende adferd. Mannen skal ha sendt en rekke bilder og meldinger til unge jenter via både Snapchat og Instagram.

– Etter at saken ble kjent har en rekke fornærmede tatt kontakt med politiet. Flere av disse skal i tilrettelagt avhør, opplyser politiadvokaten.

Frykter flere fornærmede

Da mannen ble varetektsfengslet i midten av januar, sendte flere ungdomsskoler i Ålesund ut bekymringsmelding til foresatte med beskjed om å snakke med barna sine og ta kontakt med politiet hvis de er fornærmet i saken.

– Vi er glad for at skolene aktivt informerer elevene sine om saken og politiet har nå sendt ut brev til samtlige ungdomsskoler i Ålesund for at elever og foresatte skal bli orientert om etterforskningen. Vi har mistanke om det er flere fornærmede vi ikke har fått snakket med og disse ønsker vi kunnskap om, sier Vike Nørve til TV 2.

Hun vil ikke tallfeste hvor mange fornærmede det er i saken så langt, men bekrefter at det er et titalls jenter.

– Vi har gjort beslag, og driver en bred taktisk og teknisk etterforskning. Ut fra dette vet vi at siktede har sendt seksuelt krenkende bilder og meldinger til en rekke jenter, sier politiadvokaten.

VARSEL: Dette brevet har gått ut til foresatte ved en ungdomsskole i Ålesund.

Fire uker varetekt

Politiet ønsker ikke opplyse hva siktede har forklart i avhør. Ifølge fengslingskjennelsen ble mannen både i desember og senest 14. januar avhørt av politiet og forklart sakens alvor - uten at det budskapet gikk inn. To dager senere ble han pågrepet og fremstilt for varetekt.

Det er ukjent om mannen erkjenner straffskyld eller ikke.

– Jeg ønsker ikke gi noen kommentarer så lenge saken er under etterforskning, sier advokatfullmektig Nikoline Stokkeland hos advokatene Flisnes & Co i Ålesund

Politiet begrunner kravet om forlenget fengsling i fire uker med at siktelsen er utvidet og at det foreligger fare for bevisforspillelse. Sunnmøre tingrett har i ettermiddag fengslet mannen frem til 1. mars.