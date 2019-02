I den forrige sesongen av Sophie Elises verden avslørte bloggeren noe fansen lenge hadde spekulert i.

– Jeg har aldri avkreftet det og jeg har aldri bekreftet det, men åpenbart har jeg operert rumpa, ser man Sophie Elise si til kameraet.

Hun har tidligere vært åpen på både bloggen og i dokuserien «Bloggerne» om at hun har operert nesen og brystene, samt tatt injeksjoner i leppene.

Inspirert av Skappel

I sommer røpte Isachen på bloggen at hun hadde fjernet «fillers» i leppene, og i januar valgte Harstad-jenta å kvitte seg med silikonpuppene hun har båret siden 2012.

Til TV 2 fortalte hun denne uken at det var deltakelsen i Skal vi danse og samtaler med Dorthe Skappel som inspirerte henne til å fjerne silikoninnleggene.

– Jeg har i flere år tenkt at det er ubehagelig å for eksempel ligge på magen og å trene. Men jeg tenkte det ikke var verdt å fjerne dem, for jeg var jo så fornøyd – helt til jeg var med på Skal vi danse.

Da vi møtte 24-åringen i forbindelse med sesong to av realityserien, la hun ikke skjul på at det også kan bli aktuelt å fjerne innleggene i rumpa dersom den begynner å gi plager.

– Det kan jo hende at det er noe jeg kommer til å tenke, men akkurat nå er det et nei. Jeg har ingen problemer med rumpa, men med puppene var det jo vondt. Det var noe som begrenset meg på et vis.

– Får jeg noen gang problemer med den, så vet jeg nå at det bare er å fjerne den, flirer hun.

Nervøs for hva kjæresten ville si

Bloggeren bor nå i rekkehus på Ellingsrud sammen med kjæresten Kasper Kristoffersen. Paret har kjent hverandre i 10-12 år, men hadde aldri en nær relasjon mens de begge bodde i Harstad.

– Kasper forelsket seg i Sophie Elise med store pupper. Hva synes han om at du har fjernet implantatene?

– Han elsker jo meg. Men en liten del av meg tenkte sånn: «Ok, det var jo ikke dette han signet opp til». Så jeg var litt nervøs for det, forteller hun og legger til:

– Men han synes det er veldig fint. Jeg tror den selvsikkerheten jeg har fått ut av det og det jeg utstråler er verdt mye mer enn å ha store silikonpupper og usikkerhet.

Vente med barn

– Veien fra rekkehus til en liten familie vil mange si er ganske kort. Har dere noen fremtidsplaner?

– Den veien er ikke så kort når man har en kjæreste som er student, smiler bloggeren, og fortsetter:

– Jeg vil gjerne vente fire-fem år til med å få barn. Når jeg får et barn skal vi være sammen om det og ville det like mye. Og så vil jeg føle meg som et godt forbilde for mine barn med tanke på miljøet. Jeg har lyst til å kunne leve et mer bærekraftig liv og at jeg skal kunne videreføre de verdiene til barna mine.