En bil har kjørt ut av veien på glatta og kjørte inn i en husvegg i Ekebergveien i Oslo, melder politiet på Twitter.

Det er svært glatt på stedet, og politiet opplyser at bilen var sjanseløs, selv om den hadde gode dekk.

Stenger veien

Det er ikke alvorlige personskader, men det er brutt ut et komplett kaos på stedet.

– Det er svært glatt på stedet. Ambulansen står fast og den sperrer for politibilen og brannbilen, som igjen sperrer for bilbergingsbilen fra Falck. Nå venter vi på strøbil for å få strødd på stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2.

Politiet opplyser på Twitter at Ekebergveien stenges frem til de får strødd på stedet.

Snøværet fortsetter

Det snør tett over store deler av Sør- og Østlandet, noe som har ført til trøbbel i trafikken fredag morgen, særlig på E6 nord for Oslo.

– Det fører til forsinkelser der det blir uhell. Biler blir stående, og biler skal berges. Trafikken vil gå saktere eller sogar stoppe helt opp til tider, Så folk må smøre seg med tålmodighet, sa operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til TV 2 fredag morgen.

Meteorolog Beathe Tveita i StormGeo forteller at det tette snøværet vil holde frem på Sør- og Østlandet gjennom dagen. I kveld vil det gi seg på Sørlandet, og avta noe på Østlandet.

