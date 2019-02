I en pressemelding fra Forsvaret kommer det fram at halvparten av torpedoene ble detonert i Hjeltefjorden torsdag ettermiddag.

De resterende skal detoneres senere, uten at Forsvaret ønsker å gå nærmere inn på hvor mange det er snakk om.

– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sier sjef for Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal.

Risikoen for personell ble vurdert av Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell til å være for stor dersom torpedoene skulle blitt bragt til land for reparasjon.

Spesialtrente dykkere

Minedykkerkommandoen består av spesialtrente eksplosivryddere og er Forsvarets ressurs for å håndtere sjøminer, samt all ammunisjon og terrorbomber i det maritime domenet. Det er foretatt grundige vurderinger og forberedelser for at dette blir gjort på en trygg måte.

– Alle dykking- og eksplosivsoppdrag vi foretar oss krever detaljert planlegging og grundige forberedelser. Vi må kunne løse de oppdrag vi blir gitt, samtidig som vi må sørge for så lav risiko som mulig, for våre dykkere, andre som ferdes i området, maritimt liv, miljø, og materiell, sier Berdal.​

Fregatten ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor.

Fjerner våpen før heving

En komplisert bergingsaksjon er under planlegging. Oppstart har vært utsatt flere ganger på grunn av vær og andre komplikasjoner.

Øvrig ammunisjon som fortsatt er om bord «Helge Ingstad» skal også ut av fregatten. Det gjøres fortløpende vurderinger på hva som kan og bør hentes ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er transportert til Haakonsvern.



Vurderingen for å hente ut ammunisjonen før hevingen baseres på å redusere risiko til hevingsarbeidet, og behovet for sikringstiltak i senere faser av operasjonen.