– I november kom en interessent på banen med et bud. Budet var isolert sett godt nok til at vi kunne gå videre med det, og styret anbefalte det, sier Bjørn Kise, som sammen med Kjos er flyselskapets største aksjonærer.

Kise kan overfor E24 ikke fortelle hvem som kom med budet, som ble godkjent av styret.

Etter gjentatte utsettelser fra den mulige kjøperen startet Norwegian i all hemmelighet med emisjonsplaner. – Rett og slett fordi selskapet trengte penger. Disse planene har vært jobbet med siden før jul, ifølge Kise.

Emisjonsvarslet ble kjent tirsdag denne uka. DNB og Danske Bank har garantert for emisjonen sammen med John Fredriksens selskap Spencer Finance Ltd og Kjos' eget eierselskap, HBK Holding AS. En emisjon innebærer at det blir utstedt flere aksjer. Eierprosenten og andelen av et framtidig overskudd blir dermed vannet ut for eksisterende eiere.

Styreleder Bjørn Kise opplyser at Norwegian nå går videre alene.