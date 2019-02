Lihaug med historisk tittelkamp på Sotra

23. mars bokser Tim-Robin Lihaug om IBAs interkontinentale tittel på Sotra Arena utenfor Bergen.

– Å bokse tittelkamper på hjemmebane har vært en av de store drømmene mine siden jeg ble proff, så det kommer til å bli helt rått. Jeg gleder meg sinnssykt, sier Lihaug til TV 2.

Lihaug skal bokse mot finske Timo Laine i den historiske tittelkampen.

– Jeg kommer til å forberede meg steinhardt her i Bergen. Timo Laine, som jeg skal møte, har aldri gitt noen en enkel kamp, og han kommer ikke til å gjøre det mot meg heller. Det blir veldig tøft, men jeg håper backingen på arenaen vil hjelpe meg, sier Lihaug, som lover å gi alt mot finnen.

– Med seier her vil jeg stille meget sterkt fremover. Det vil bli et skikkelig boost for karrieren min. Jeg kommer til å gi alt for å vinne. Jeg skal ut av ringen enten med belte ellers blir det på båre.

26 år gamle Lihaug har vokst opp bare et steinkast unna Sotra Arena. Han beskriver den kommende kampen som karrierens store høydepunkt.

LIhaug leverte to sterke kamper i 2018, men etter at Janne Forsman ble stoppet på knock-out allerede i den første runden i Spania i juni i fjor har ikke Sotraværingen vært i aksjon. Nå har han valgt å gamble høyt ved å gå rett inn i en tittelkamp, som med seier vil lede han videre mot en VM-kamp.

Nå skal det imidlertid bokses om IBAs tittel. Verdensmester er for tiden Eleider Alvarez, som skapte furore ved å slå «uslåelige» Sergey Kovalev på knockout i august i fjor. Norske Ole Klemetsen vant IBAs VM-tittel da han slo Thulani Malinga i Danmark 14. januar 2000. Roy Jones jr., Glen Johnson, Beibut Skumenov og Bernard Hopkins er noen av de andre store internasjonale profilene som har holdt IBAs VM-tittel.

Arrangør av stevnet er ProBox Norway, som drives av tidligere proffbokser Thomas Hansvoll og Andrè Sollund. Det har ikke vært bokset om en internasjonal tittel på norsk jord på herresiden siden Svein Erik «Spiker'n» Paulsen bokset om WBC-tittelen i 1975 i Ekeberghallen.

– Det er med stolthet og glede vi endelig kan oppfylle Tims store drøm om å få bokse på hjemmebane. Timo Laine er en knallhard motstander som kommer til Sotra for å vinne. Jeg forventer at dette blir en veldig tøff kamp for Tim, da IBA-beltet det skal kjempes om regnes som en «step-stone»-tittel som vil åpne mange dører og gi gode muligheter for karrieren videre, sier Thomas Hansvoll, daglig leder i ProBox Norway.

– Jeg er utrolig glad for den jobben som har blitt lagt ned for å få en tittelkamp til Sotra. Thomas (Hansvoll) har fortsatt høy status og et enormt nettverk innen internasjonal boksing, og har jobbet hardt i flere måneder for å få til dette. For meg er dette en enorm mulighet som jeg skal ivareta på aller beste måte, sier Lihaug.