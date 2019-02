Mener ikke lenger at Støre og LO-toppene er pamper

– Jeg har tenkt å la partiet få diskutere dette i ro og mak, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2.

I Rødts prinsipprogram fra 2014 omtales det de mener er «pampeveldet i fagbevegelsen».

«Deler av pampeveldet i fagbevegelsen og andre masseorganisasjoner hører til borgerskapet» står det i prinsipprogrammet som nå skal endres.

Flere LO-topper har brukt formuleringen som et argument for hvorfor ikke Rødt bør få økonomisk støtte.

I det nye programmet er «pampeveldet» borte fra teksten og kritikken mot toppene i arbeiderbevegelsen er kraftig redusert.

Håper på mindre krangling

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, gleder seg over endringene i partiprogrammet .

– Måten Rødt har omtalt fagbevegelsens fremste tillitsvalgte i sitt prinsipprogram til nå, vitner om lite respekt for fagbevegelsens medlemmer og demokrati. Fagbevegelsens ledere er demokratisk valgt av sine medlemmer for å kjempe for hardt arbeidende kvinner og menns interesser over hele landet. De gjør en god og viktig jobb, som fortjener støtte fra oss som er politikere i partier på venstresiden, sier Stenseng til TV 2.

Hun håper Rødt følger opp endringene i partiprogrammet med handling.

MINDRE KRANGLING: Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, håper Rødt følger opp endringene med handling. Foto: Borgen, Ørn E.

– Det hjelper lite å endre ord, om de fortsatt står for det samme.

Hun har venstresiden i norsk politikk kan bruke kreftene på andre ting fremover.

– Jeg ønsker at vi som tilhører partier på venstresida skal bruke mindre tid og krefter på å krangle med hverandre. Det er nok av felles kamper å kjempe mot en ny høyreregjering, som legger opp til flere usosiale skattekutt, mer privatisering av velferden og angrep på kvinners rettigheter til selvbestemt abort. Det trengs en ny politikk for å utjevne forskjeller og kjempe for sterkere fellesskapsløsninger, sier Stenseng.

Bytte ut «borgerskapet»

«Borgerskapet» brukes i dagens prinsipprogram som en betegnelse på det Rødt mener er en «økonomisk og politisk elite» som «kontrollerer statsapparatet og eier og styrer bedrifter og selskaper».

«Dette relativt lite antallet mennesker – borgerskapet – har makt og rikdom som hever dem skyhøyt over vanlige folk. På motsatt side står arbeiderklassen», hevdes det i partiprogrammet.

I det nye forslaget til prinsipprogram ønsker flertallet i prinsipprogramkomiteen å fjerne ordet «borgerskapet».