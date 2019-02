Se Leicester-Manchester United søndag fra kl. 14.45

Paul Pogba haltet av banen etter Manchester Uniteds 2-2-kamp mot Burnley tirsdag. Den franske midtbanestjernen fikk en kjenning i lysken, og det var knyttet usikkerhet rundt hans deltakelse i søndagens kamp mot Leicester.

Pogba har vært svært toneangivende i Manchester United-laget etter at Ole Gunnar Solskjær overtok. 25-åringen står med seks mål og fire målgivende pasninger på de siste sju ligakampene.

Ole Gunnar Solskjær kunne berolige Manchester United-fansen på fredagens pressekonferanse. Solskjær tror både Pogba og Anthony Martial rekker kampen.

– Forhåpentlig kan begge spille. Jeg tror ikke det er noe galt med Paul. Martial vil prøve seg på trening i dag. Jeg tror han vil være tilgjengelig, sier han på fredagens pressekonferanse.

Mens en rekke Premier League-klubber benyttet anledningen til å styrke laget på Deadline Day, har Solskjær valgt å stole på troppen han råder over i Manchester United. Torsdag ble det kjent at Anthony Martial har skrevet under en femårskontrakt til juni 2024. Det gleder Solskjær.

– Det er en bekreftelse på at vi er fornøyde med ham. Vi har tro på ham, og han har et fantastisk potensial, sier Solskjær.

Han tror Martial kan nå 20 ligamål denne sesongen.

– Jeg har ikke sett mange spillere med så kjappe føtter og ferdigheter på den siste tredjedelen som han har. Han har ferdighetene som skal til, men jeg har sagt til ham at jeg gjerne vil at han skal ta flere bakromsløp. Han bommer ikke på sjansene, for han er en fantastisk avslutter. Men Anthony må komme seg til flere sjanser. Man må lese og lukte hvor sjansene kan komme, sier han.



Nordmannen er glad for at overgangsvinduet nå er stengt. Nå ser han frem til å møte Leicester.

– De slo Chelsea. Jeg så onsdagens kamp, og det er et lag med masse energi. De forsvarer seg bra. Det er vanskelig å bryte gjennom dem, og de har fart på topp. Det blir en tøff utfordring for oss, sier Solskjær.