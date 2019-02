En av konklusjonene er at barn og unge kan få både søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis de drikker mye energidrikk. Å drikke litt av og til er derimot ikke forbundet med negative helseeffekter.

Det er Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som har gjort en risikovurdering av energidrikker på oppdrag for Mattilsynet. Resultatet ble presentert fredag.

Oppdraget gikk ut på å vurdere eventuelle negative helseeffekter ved inntak av energidrikke. Vitenskapskomiteen har både sett på langvarig inntak av energidrikke og akutt høyt inntak av energidrikke.

Koffein kan gi problemer

Årsaken til at energidrikker kan påvirke helsa til ungdom, er at de inneholder koffein. Inntak av koffein kan gi søvnproblemer. I store doser kan det påvirke hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet.

Flere av energidrikkene VKM har undersøkt, inneholder 32 mg koffein per desiliter. Det tilsvarer 160 mg koffein i en halvlitersboks og 80 mg koffein i en 250 ml-boks.

«Et barn som veier rundt 30 kg tåler bare en halv 250 ml-boks per dag, mens en ungdom på cirka 60 kg kan drikke hele boksen uten at det er sannsynlig at det vil påvirke søvnkvaliteten», skriver Vitenskapskomiteen.

Risikovurderingen omfatter aldersgruppene fra 8 til og med 18 år. Et vanlig, høyt inntak av energidrikker med 32 mg koffein per desiliter over kort tid, for eksempel i løpet av et døgn, kan føre til søvnforstyrrelser og andre negative helseeffekter hos 8-18-åringer. Et vanlig inntak utgjør liten eller ingen risiko.

Skjelving og hjertebank

I 2018 opplyste halvparten av ungdom mellom 10 og 18 år at de drikker energidrikke, ifølge en undersøkelse Forbrukerrådet gjennomførte. Nær halvparten av disse hadde opplevd bivirkninger som skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter.

TV 2 har tidligere fortalt om hvordan Henrik Dahl holdt på å dø av nyresvikt etter at han drakk 4,5 liter energidrikke på et dataparty som 14-åring.

– Jeg håper det vil komme et regelverk som vil regulere salget av energidrikk. Slik at det er på linje med alkoholsalg, rett og slett. For vi har jo sett hvor farlig det kan være, sa Henriks far Tor Reidar Dahl til TV 2 i 2017.

En fersk undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet viser at tre av fire ønsker aldersgrense på energidrikker. Et stort flertall mener også at energidrikkene ikke bør stå sammen med mineralvann i butikkhyllene.

I 2018 ble det omsatt mer enn 30 millioner liter energidrikke, ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.