Fredag møtte mannen i Oslo tingrett, siktet for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Klokken 03.50 om natten den 20. oktober i fjor fikk politiet melding om en bil som hadde kollidert i et tettbygd boligområde i en stor by på Østlandet.

Politiet mistenkte tidlig at han hadde drukket alkohol.

En blodprøve som ble tatt 57 minutter etter hendelsen viste at føreren hadde en promille på 1,92. Det var ikke høy fart involvert.

Oktoberfestarrangement

Fredag foretok dommer Linn Vårhus Sørhaug et rettslig avhør av mannen.

Han fortalte at han hadde vært på et oktoberfestarrangement i regi av hans arbeidsgiver, og at han etter hvert dro på en bar med noen venner.

– Jeg husker at vi drakk whiskey og litt sterkere saker. Vi forlater stedet i 3-tiden, forklarte mannen.

– I stedet for å ta taxien hjem til meg selv, tok jeg den til der bilen min sto parkert. Det var ikke lange kjøreturen før jeg i en 90-graderssving kjørte i noen betongklosser. Der sa det stopp. Det tok ikke lang tid før politiet kom, og jeg ble arrestert, sa han.

24 dagers fengsel

Sør-øst politidistrikt, som er påtaleansvarlig i saken, har bedt om at mannen dømmes til 24 dagers ubetinget fengsel, samt at han dømmes til å betale en bot på 75.000 kroner.

Hovedregelen for saker som omhandler fyllekjøring er at boten ganges med 1,5 av brutto månedslønn.

TV-profilen mistet også førerkortet i 2,5 år, og må gjennomføre førerprøven på nytt.

Mannen hadde ingen bemerkninger til påtalemyndighetens forslag. Han erkjente straffeskyld, og aksepterte dommen.

Mannens advokat, Per Zimmer var med i retten, og opplyste hans klient ikke ønsker å kommentere saken.

– Han er glad for å kunne legge dette bak seg, og tar fullstendig avstand fra sin handling, sier Zimmer.