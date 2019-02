4. februar starter rettssaken mot mulla Krekar, som er terrortiltalt i Italia.

Norske myndigheter har ordnet reisedokumenter for Krekar, men han har foreløpig ingen planer om å forlate Norge.

Årsaken er at han ikke har fått garantier om at han kommer tilbake til Norge.

– Han har gjort det som står i hans makt for å reise, under sikrede former, med garantier for at han får lov til å komme tilbake igjen. De har han ennå ikke fått. Men da vil han forklare seg i Oslo tingrett på videolink, i PSTs lokaler eller på en annen måte, sier Brynjar Meling, Krekars trofaste forsvarer, til TV 2.

Meling har tidligere presisert at Krekar reiser til Italia under forutsetning av at tre kriterier er oppfylt fra norsk side.

Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken, det andre er at han tas av FNs terrorliste og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

Ennå ikke avhørt

Meling lover en langvarig kamp hvis italienerne starter en rettssak uten Krekar tilstede.

Meling sier til TV 2 at Najmuddin Faraj Ahmad, som er Krekars egentlige navn, ennå ikke er blitt avhørt av italiensk politi.

– Hva tenker du om det?

– Det sier litt om på hvilket nivå etterforskningen ligger. Det burde selvsagt vært rettet en rettsanmodning til Norge, og gjennomført et avhør av ham her, hvis dette var en reell straffesak, mener Meling.

Etter at italiensk politi avslørte et terrornettverk i en storaksjon i 2015, pekte italienske påtalemyndigheter på Krekar som leder av nettverket Rawti Shax med tilknytning til IS. I etterforskningsdokumentene knyttes Krekar til terrorgruppen.

Krekar selv nekter for å ha gjort noe ulovlig, og har tidligere sagt seg villig til å møte i den italienske byen Bolzano hvor han er tiltalt.

Da Krekar fikk reisedokumenter i desember, viste regjeringen til at han er vedtatt utvist på grunn av rikets sikkerhet og er ilagt reiserestriksjoner fordi han er oppført på FNs terrorliste.

– Det er med andre ord ikke noen ordinær sak om reisedokument. Vedtaket innebærer at Krekar vil bli fulgt av norsk politi til og fra Italia i forbindelse med rettssaken, og at han vil få utstedt et reisedokument i denne forbindelse. Verken utvisningsvedtaket eller reiserestriksjonene er til hinder for at han skal kunne møte for retten i Italia på denne måten, ifølge Justisdepartementet.