Nå kommer omsider beklagelsen fra verdens beste sykkel-lag

Kaoset har vært komplett i Deceunick-Quick Step - og det bare noen uker inn i den nye sesongen.

Iljo Keisse (36) har selv vært ute og beklaget hendelsen der han poserte upassende bak en kvinnelig servitør. Men det er vel så mye det som er blitt sagt, og ikke sagt, i etterkant som har vekket sterke reaksjoner.

Full beklagelse fra laget

Lagsjef Patrick Lefevere (64) har hevdet at kvinnen kun var ute etter penger, mens Keisses far mener at kvinnen stilte seg i en utfordrende positur.

Flere har kritisert Deceunick-Quick Step for dårlig håndtering av saken, men etter dager med sterkt press fra både sykkelfans, personer i miljøet og sponsorer har omsider beklagelsen kommet i form av et brev signert Lefevere og hele laget.

– Laget ønsker å komme med en dyp beklagelse for hendelsene de siste dagene. Først og fremst til kvinnen involvert i denne beklagelige hendelsen, og i tillegg til alle kvinner, fans og sponsorer. Vi tolererer ikke denne type oppførsel. Vårt lags verdier er bygget på gjensidig respekt, og det ble ikke overholdt i denne situasjonen. Iljo anerkjenner også sine feil og tar fullt ansvar for sine handlinger, står det i pressemeldingen.

Tobarnsfaren Keisse ble kastet ut av Vuelta a San Juan og betalt en bot på 3000 pesos, som tilsvarer knapt 700 kroner. Avgjørelsen fra arrangører ble dårlig mottatt av Lefevere, som truet med å trekke laget og ble bøtelagt for å droppe den pålagte blomsterseremonien etter onsdagens etappe.

Mener beklagelsen kommer for sent

Uttalelsene og alt oppstyret ble oppfattet som uakseptabelt av Deuceninck, lagets nye sponsor. De varslet at de ønsket et møte med laget. Nå virker imidlertid første steg på veien mot forsoning å være tatt.

FÅR KRITIKK: Patrick Lefevere er leder for verdens beste sykkel-lag. Nå får han kritikk for måten saken med Iljo Keisse blir håndtert på. Foto: Vincent Van Doornick

– Som et lag er vi klar over at en av våre hovedoppgaver er å utdanne rytterne og forsikre oss om at de viser respekt for alle. Hendelsene de siste dagene er noe vi kan, og allerede har, lært av. Og av den grunn har vi besluttet å implementere spesifikke protokoller for alle ryttere og støtteapparat i nær fremtid for å forsikre oss om at denne type ting ikke skal skje igjen.

Også lagets sykkelsponsor Specialized understreker at de ikke aksepterer den type oppførsel som ble utvist av Keisse. De har vært i tett dialog med laget siden hendelsen for å forsikre seg om at de tar fullt ansvar for handlingene.

– Vi er sikre på at laget forstod situasjonen, har lært av det og tar grep for å sikre seg at slike ting ikke skjer igjen i fremtiden, skriver Specialized i en pressemelding.