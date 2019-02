Snøen fører til glatte veier og utfordringer for trafikken på E6 nord for Oslo, opplyser Øst politidistrikt fredag morgen.

– Det fører til forsinkelser der det blir uhell. Biler blir stående, og biler skal berges. Trafikken vil gå saktere eller sogar stoppe helt opp til tider, Så folk må smøre seg med tålmodighet, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Advarer bilistene

Operasjonslederen oppfordrer bilister til å ta seg god tid, og være forberedt. Disse rådene har han til trafikantene:

– Hold avstand til forankjørende. Prøv å få bilene inn til siden hvis det skulle inntreffe en ulykke, så trafikken flyter forbi. Ring og få tak i bergingsbil så fort som mulig, sier politiets operasjonsleder.

Sandberg legger til at politiet regner med lang ventetid på bilberging fredag.

– Vi har fra klokken 5 hatt 15 hendelser, og har vel nå syv aktive trafikkuhell hvor vi har mannskap ute, sier operasjonsleder Tom Sandberg til TV 2.

Fortsetter gjennom dagen

Meteorolog Beathe Tveita i StormGeo forteller at snøværet vil holde frem på Sør og Østlandet gjennom dagen. I kveld vil det gi seg på Sørlandet, og avta noe på Østlandet.

Flere brøytetraktorer var i aksjon i Bjørvika i Oslo fredag morgen. Foto: Anders Eid

– I øyeblikket ligger temperaturene på et par plussgrader helt ytterst på sørlandskysten, men ellers vil nedbøren komme som snø. Det vil bli noe kaldere igjen i løpet av dagen, så all nedbøren vil komme som snø. Det vil fortsette å snø på sør og Østlandet og Vestfold og deler av Buskerud, og da snakker vi 10-15 neste døgnet, men fra i kveld av blir det opphold vest for Kristiansand, og gradvis lenger øst på Agder, ser Tveita.

Det er steder i Aust-Agder som har fått aller mest snø det siste døgnet, og flere steder er den totale snødybden nå opp mot en meter.

– Det er Aust-Agder som har fått det meste. For eksempel har det kommet 47 med mer nedbør i Nelaug, altså en halvmeter snø. Sør på Østlandet har det kommet en god del snø det siste døgnet med mellom fem og 15 cm snø flere steder, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Beathe Tveita til TV 2.

