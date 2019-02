– Det kan se ut som den eller de har vært på jakt etter verdier som er lett å omsette, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ina Selfors.

Politiet vet ikke når, men én eller annen gang i løpet av natten har det vært innbrudd i domkirken i Bodø. Det var en kirketjener som oppdaget det fredag morgen.

– Vi vet at det er gjort en god del hærverk innendørs. Flere kontordører er revet opp, det samme er skuffer og skap. Gjenstander er kastet rundt på kontorene i kirken, sier Selfors.

Hun bekrefter at det også er gjort hærverk inne i selve kirkerommet.

– En patrulje er på stedet nå for å gjøre åstedsundersøkelser og for å skaffe seg oversikt over situasjonen, sier operasjonslederen.