I august 2015 åpnet en tungt bevæpnet marokkansk mann ild mot passasjerene på Thalys sitt høyhastighetstog mellom Amsterdam og Frankrike.

Overmannent

Gjerningsmannen Ayoub El-Khazzani kom ut av et av togets toaletter med et automatvåpen, men amerikaneren Mark Moogalian greide å slå bort våpenet.

Kort tid etter trakk El-Khazzani en pistol, og skjøt Moogalian.

Da grep de tre ferierende amerikanerne Spencer Stone, Anthony Sadler og Alek Skarlatos inn, og overmannet 26-åringen.

Stone, som greide å takle gjerningsmannen, ble påført dype kuttskader i hendelsen, men hjalp likevel til med å legge press på såret til en annen passasjer for å få blødningene hans under kontroll.

Ingen døde i angrepet. Fire ble skadd, inkludert gjerningsmannen.

I etterkant ble de tre amerikanerne hedret som helter av den franske innenriksministeren.

Hedret

Torsdag ble de tre amerikanerne hyllet i en statsborgerseremoni, og Frankrikes generalkonsul Emmanuel Lebrun-Damiens overrakte dem deres nye fødselsattest, skriver The Sacramento Bee.

– I dag er Frankrike stolte av å ønske dere velkommen inn i sin rike historie, sier Lebrun-Damiens.

Skarlatos forteller at statsborgerskapet er en fin bekreftelse på det sterke båndet amerikanerne har fått til Frankrike.

– Vi har kommet tilbake fire-fem ganger siden angrepet. Angrepet har hatt mye å si for livene våre. Det betyr mye for oss å kunne reise mellom landene, reise fritt og til og med skaffe oss en eiendom om vi vil, sier Alek Skarlatos til nyhetsbyrået AP.

Tidligere har de også mottatt Frankrikes høyeste fortjensorden, Æreslegionen.

Skal lære seg fransk

Frankrike tillater dobbelt statsborgerskap, men vanligvis må man bo i landet kontinuerlig i fem år for å søke statsborgerskap.

Til tross for fascinasjonen for Frankrike, foregikk all kommunikasjon under seremonien på engelsk.

– Vi snakker ikke fransk enda, men vi skal begynne å ta noen kurs. Forhåpentligvis vil vi kunne det bedre neste gang vi kommer på besøk, sier Anthony Sadler.

– Jeg håper mine fremtidige barn og fremtidige kone vil sette pris på det. Kanskje jeg til og med får meg en fransk kone? Du vet aldri, sier Stone og ler.

Filmatisert av Clint Eastwood

I fjor kom filmen som er basert på angrepet, The 15:17 to Paris, regissert av Clint Eastwood, ut. De tre amerikanerne spiller seg selv i filmen.

Filmen fikk lunkne anmeldelser fra kritikerne.