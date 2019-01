Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. Markovic har signert en avtale som gjelder for resten av sesongen.

Fulham skriver på sine hjemmesider at landsmannen Aleksandar Mitrovic har kommet med sterke anbefalninger om å hente vingen. De to har tidligere spilt sammen for både landslaget og Partizan Beograd.

– Lazar Markovic er en begavet, ung spiller. Vi er glade for å ønske ham velkommen fra Liverpool. Lazar er kjent for å være en god lagkamerat. Han har støtte fra vår manager og han har et talent som vil styrke vårt angrep, sier Fulham-direktør Tony Khan.

24-åringen kommer gratis fra Liverpool. Serberen kom til Anfield fra Benfica i 2014, men ble aldri noen suksess hos rødtrøyene.

Siden den gang har vingen vært utlånt til Fenerbahce, Sporting Lisboa, Hull og Anderlecht.

Markovic spilte totalt 34 kamper og scoret tre ganger for Liverpool. Alle kampene kom i debutsesongen.

Tidligere på kvelden annonserte Fulham signeringen av Håvard Nordtveit, mens landsmannen Stefan Johansen ble lånt ut til West Bromwich.