Nesten én av tre britiske bedrifter planlegger å flytte deler av virksomheten sin ut av landet i frykt for at statsminister Theresa May ikke vil få i stand en avtale med EU før den planlagte skilsmissen 29. mars.

Det skriver britiske The Guardian.

Vil reforhandle

Tirsdag ble det avgjort i Underhuset at May må tilbake til forhandlingsbordet med EU, til tross for at EU har signalisert at det er uaktuelt å reforhandle avtalen.

Det skaper frykt for at britene kan stå uten en handelsavtale.

De ferske tallene er basert på svar fra 1200 av medlemmene til næringslivsorganisasjonen Institute of Directors (IoD), som representerer 30.000 firma.

Flere har begynt

Ifølge studien ser 29 prosent av bedriftene på brexit som en stor fare for virksomheten sin, og at de enten allerede har flyttet ut deler av driften, eller planlegger å gjøre det.

Over ti medlemmer, deriblant Sony og Panasonic, skal allerede ha flyttet ut deler av virksomheten sin. Størsteparten av de aktuelle bedriftene ønsker å åpne kontorer i EU istedenfor, ifølge IoD.

– Vi kan ikke ignorere de reelle konsekvensene av utsettelsene og forvirringen, og bedriftsledere kan heller ikke ignorere de harde valgene de må ta for å beskytte selskapene sine, sier IoD-direktør Edwin Morgan.

Ifølge IoD har flere mindre selskap valgt å følge Sonic og Panasonic.

– At selskaper som dette, som generelt har mindre ressurser, velger å ta så kostbare valg, viser hvor prekær denne situasjonen er for dem.

Flyttet til Malta

Sikkerhetsselskapet Arquebus Solutions, som til nå har vært basert i Coventry, har valgt å flytte deler av selskapet til Malta for å holde seg innad i EU.

– Vi er stolte av å fronte oss selv som et britisk selskap, og unionsflagget er en viktig del av logoen vår. Men vi har måtte lage en beredskapsplan for å gjøre at vi kan få videre finansiering fra EU, og gjøre handel med medlemsland, sier direktør Paul Jones til The Guardian.

Tidlgiere denne uken gikk også British Chambers of Commerce ut og advarte om at flere av de 75.000 medlemsedriftene deres ville flytte ut om Storbritannia ikke får i stand en avtale med EU.