​Håvard Nordtveit går på lån fra Hoffenheim til Fulham. Det bekrefter Fulham på sin hjemmeside. Nordmannen har signert en lånekontrakt ut sesongen.

Nordtveit kommer til Fulham etter en svak sesong i Tyskland, der han kun har vært på banen i åtte ligakamper.

Fulham blir Nordtveits tredje London-klubb. Han har tidligere spilt ungdomsfotball i Arsenal, og har også spilt i West Ham.

Nordtveits forrige opphold i Premier League med West Ham ble en stor skuffelse, men nå får han altså prøve seg i England på ny.

Hovedpersonen selv sier til Fulhams egen hjemmeside at han er veldig glad for muligheten til å komme tilbake til Premier League og at han håper å hjelpe klubben til å holde plassen.

– Situasjonen Fulham er i nå er mer eller mindre den samme som Borussia Mönchengladbach var i da jeg kom dit. Der var situasjonen verre, og vi klarte det. Det er en følelse jeg vil ha igjen, det er en følelse man ikke kan få noe annet sted enn på en fotballbane, sier Nordtveit.

Nordtveit har ikke forhørt seg med tidligere Fulham-kaptein Brede Hangeland før overgangen.

– Jeg har ikke snakket med Brede om å komme hit, men han er en god venn av meg. Ingenting ville gjort meg lykkeligere enn å kunne fylle halve skoene hans. Han hadde en flott karriere her. Han er en jeg ser opp til.

TV 2-kommentator Endre Olav Osnes er spent på Nordtveit-signeringen.

– Det er en meget spennende signering. De har det offensive på plass, men trenger balanse defensivt, sier kommentatoren.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det viktigste for Nordtveit nå er spilletid.

– Det viktigste for han nå er spilletid. Han har vært ute i kulden i Hoffenheim. Han har vært en av Lagerbäcks viktigste spillere på landslaget, og har innimellom vist sin klasse der. At han får spilletid vil være avgjørende for hans rolle på landslaget. Vi får håpe han klarer å spille seg inn på laget, sier Mathisen.

– Han fikk en fryktelig start i Premier League sist, og så ut til å mistrives i West Ham. Han ble nærmest latterliggjort. Nå skal han inn og fighte i en klubb som bør passe hans ferdigheter.

Agent Stig Lillejord er ikke like positiv til Nordtveit.

– Jeg tror ikke Nordtveit kommer til å gjøre noen forskjell i Fulham i det hele tatt, sier Lillejord i TV 2-studio.