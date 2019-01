Han lånes ut fra Chelsea ut inneværende sesong. Det ble klart godt over én time etter at overgangsvinduet stengte.

Spissen kommer fra et mislykket låneopphold i Valencia, der han han kun scoret tre mål på 23 kamper i alle turneringer.

Belgieren har vært koblet til flere andre Premier League-klubber i dette overgangsvinduet, blant annet London-rival Tottenham, men det ble til slutt Crystal Palace som trakk det lengste strået i kampen om 25-åringen.

– Dette er en fantastisk signering for Crystal Palace. Michy er en spiller vi lenge har beundret, og jeg er glad for at vi endelig har klart å få ham i rødt og blått. Han vil bli en strålende tilvekst for oss, sier klubbformann Steve Parish til klubbens hjemmeside.

Batshuayi kom til Chelsea sommeren 2016 og scoret ni mål på 28 kamper for London-klubben i sin første sesong. Siste halvdel av forrige sesong var belgieren på lån i Borussia Dortmund, der han scoret ni mål på 14 kamper.

Tidligere torsdag kveld kom det rapporter om at spissen ønsket seg til Tottenham, og at London-klubben gjerne ville hente angriperen. Men ifølge britiske medier måtte Spurs ha betalt en fire ganger så høy leiesum som andre interessenter, da Chelsea ikke ønsket å slippe Batshuayi til en direkte rival.