Det er dagen derpå for Joshua King. En god én, sådan. TV 2 møter nordmannen torsdagen i en uke der han kvelden før bidro sterkt til 4-0 nedsablingen av Chelsea på Vitality Stadium.

At hjemmebanen til Bournemouth har adresse på King's Park Drive, virker ekstra passende akkurat i dag.

Det var nok ikke alle som hadde trodd at Bournemouth skulle hamre inn fire mål mot Sarris Champions League-jaktende mannskap, men for tomålsscorer King kom ikke målene hans som noen overraskelse.

Forrige runde scoret King mot West Ham, og var sikker på at han kom til å følge opp også mot Chelsea:

– Jeg hadde det på følelsen, jeg visste at jeg kom til å score. Jeg sa det til meg selv på morgenen også, skrev til og med en lapp til meg selv: «Jeg skal bli banens beste i dag». Det ble jeg også. Jeg vet ikke om jeg fortjente den, men når man scorer to mål og har én assist, så glemmer folk alt annet. Det er scoringer som er viktigst i fotballen, spesielt for spisser. Så nå nyter jeg dagene på jobben, smiler King.

Det er en stund siden den stemningen var å finne i klubben. Etter en god start på sesongen har det gått tråere for Bournemouth.

– Vi hadde god selvtillit i starten på sesongen da vi vant de første kampene. Men så tapte vi en, to, tre – gravde oss dypere og dypere ned i vår egen grav. Den perioden varte altfor lenge, med tanke på hvilke spillere vi har, mentaliteten, hvordan vi trener og forbereder oss til kamp. Men vi visste at det ville snu en gang, så det var gøy at det skjedde mot West Ham og med 4-0 seieren mot Chelsea, forteller King.

Nordmannen mener mye ligger i hodet.

– Selvtillit er 40 prosent av fotball, spesielt for meg som er spiss. Når man er litt nede, så sliter man litt. Man overtenker og graver seg litt ned. Det er litt spesielt, for det er jo bare en tanke i hodet som man egentlig bare skal kunne snu sånn, sier King med en kjapp armbevegelse.

Nå ser det ut som både Bournemouth og King er tilbake der de ønsker å være. Nordmannen forteller at seieren mot Chelsea og måten de vant på, var sesongens viktigste triumf så langt.

Og når den gode energien er tilbake i garderoben, da pleier de alltid å vinne kamper. Lørdag venter Cardiff på bortebane. King håper de klarer å holde det gående.

– Forrige gang jeg hadde en slik god følelse skjedde i cirka samme periode som nå. Da endte jeg opp med 16 mål da sesongen var omme. Jeg sa tidlig nå i høst at jeg trodde jeg kom til å få min beste sesong noensinne. Nå har jeg scoret åtte, så jeg har fortsatt tro på at jeg kan slå prestasjonen jeg hadde for to år siden.