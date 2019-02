– De siste årene har det nærmest vært bare én aktør på rubrikk i bruktbilmarkedet. Vi mener det er plass til flere. Det er udelt positivt for alle parter at det kan bli mer konkurranse også i denne delen av markedet. Derfor har vi utviklet en helt ny tjeneste som nå er i lanseringsfasen, sier styreleder i det nye selskapet Broommarked AS, Jannicke Kjeilen Dyrøy.

Bak satsingen står Broom og eierselskapet TV 2. Broom har i flere år vært Nordens største nettsted om bil. Nå åpner altså Broom sitt eget rubrikkmarked, med kjøp og salg av biler.

– Broommarked skal bli hele Norges nye bilbutikk. Den er naturligvis åpen hele døgnet, syv dager i uken. Her ønsker vi velkommen til alle de som vil kjøpe eller selge bil – eller bare drømme seg bort, sier Kjeilen Dyrøy.

Størst mulig trygghet

Hun forteller at Broommarked har med seg tunge aktører innenfor bilbransjen. Det gir et høyt volum av biler fra dag én. Allerede fra start ligger det inne over 12.000 objekter. Dette tallet skal økes betydelig etter hvert som tjenesten får fotfeste.

Styreleder i det nye selskapet Broommarked AS, Jannicke Kjeilen Dyrøy.

– Vi legger oss på en gunstig pris for de som vil annonsere. Samtidig ønsker vi å gi både kjøper og selger størst mulig trygghet i forbindelse med handelen. Derfor har vi blant annet innført et eget stjernesystem, fortsetter Kjelien Dyvøy.

Stjernesystemet er slik at alle biler solgt fra forhandlere kan få opptil fem stjerner, mens privatpersoner kan få inntil fire stjerner.

Fem stjerner

Kjøp av bruktbil er i utgangspunktet tryggere via en forhandler, enn fra en privatperson. Blant annet fordi biler kjøpt av forhandler har fem års reklamasjonsrett, mens for private er det bare to år.

Men en privatsolgt bil med fire stjerner fra Broommarked, skal også være en god indikasjon på at her gjør du et trygt og godt kjøp.



Egenmelding

– Egenmelding er noe vi tror kan bli en veldig bra trygghet for både kjøper og selger i privatmarkedet. Det er omtrent som når du skal selge en bolig. Her kan du si litt om for eksempel kjente feil eller mangler, og ting du har gjort selv på bilen. Poenget er å få dokumentert mest mulig. Det er positivt for selger og det er svært viktig informasjon for de som skal kjøpe bil, forteller Broommarkeds styreleder.

På Broommarked blir det også mulig å legge ut bilen på auksjon, til over 100 oppkjøpere. Det skjer i forbindelse med at annonsen legges til publisering på Broommarked. Tjenesten er gratis – og du velger selv om du ønsker å godta noen av budene som kommer inn.

– Fordelen med dette er at man får sjansen til å bli kvitt bilen veldig effektivt og greit. Her slipper du mye av det mange oppfatter som slitsomt og kanskje skummelt ved å selge til en privatperson, påpeker Kjeilen Dyrøy.

Bobil og MC

Etter hvert vil det også bli et spesielt tilpasset opplegg for bobil og MC.

– Dette vil vi ikke utdype for mye ennå. Bobil og caravan-markedet i Norge bare vokser, og her ønsker vi å ta en posisjon. MC er også noe vi vil se mer på, lover Kjeilen Dyrøy.

Hun mener at den redaksjonelle styrken til Broom.no også er viktig for de som bruker Broommarkedet:

– Her er vi tilbake til tryggheten rundt bilhandelen. På Broommarked kan du finne aktuelle biler. På Broom kan du lese om bilene og gjøre deg opp din egen mening. Her er det tester, bruktbilguide, fakta og data. Og ikke minst har Broom en egen seksjon som heter «Eierne mener». Her er det inne eiernes egen vurdering av over 7.000 biler. Det er et lite skattkammer for alle som trenger informasjon om en spesiell bilmodell. Alt dette ligger åpent og tilgjengelig. På den måten kan man lese seg opp på bilen man vurderer å kjøpe, og få vite både styrker, svakheter og hva man bør se opp for – før man eventuelt kjøper bilen, sier Kjeilen Dyrøy.

Viktige stjerner

Stjernesystemet på Broommarked er lagt opp slik:

Forhandler: Opptil 5 stjerner: 1. Garanti (minimum 6 mnd.) 2. Servicehistorikk (dokumentert at bilen har fulgt serviceprogrammet) 3. Nylig EU-kontroll (minst halvannet år til neste) 4. Test/NAF- eller tilstandsrapport 5. Reklamasjonsrett på 5 år.

For privatpersoner: Opptil 4 stjerner: 1. Garanti (minimum 6 mnd.) 2. Servicehistorikk (dokumentert at bilen har fulgt serviceprogrammet) 3. Nylig EU-kontroll (minst halvannet år til neste) 4. Egenmelding/NAF eller tilstandsrapport.

