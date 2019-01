– Kvinnen sto i en utfordrende positur med rumpa

Han hadde gjort noe dumt, beklaget, la seg flat og ble kastet ut av sykkelrittet han deltok i. Da er man gjerne på det punktet der man tenker det ikke kan bli verre.

Den belgiske proffsyklisten Iljo Keisse har vært gjennom en storm av kritkk, etter å ha inntatt en ufin positur da han stilte opp på et bilde med en argentinsk servitør.

Keisse ble politianmeldt, bøtelagt og kastet ut av Vuelta a San Juan.

Men på det tidspunktet der alt kanskje kunne roet seg ned, blusser i stedet stormen opp igjen. Hans far, Ronie Keisse, har definitivt ingen fremtid som medierådgiver.

– Iljo og jeg har en avtale. Hvis en av oss trenger det, vil vi ringes. Men jeg har ikke hørt noe fra ham enda, så jeg antar det ikke er en nødssituasjon for ham, sier pappa Keisse til HLN.

Men det spørs om ikke Ronie Keisse får seg en telefon etter følgende uttalelse.

– Iljo inntok en dum positur, og han burde ikke gjort det. Men kvinnen sto også i en utfordrende positur med rumpa. Hvem sier at Iljo ikke burde anmelde henne? Det skulle ikke ha skjedd, men han sa unnskyld og tok konsekvensene, sier han, og legger til.

– Nå venter vi på at stormen skal blåse over.

Noe den selvsagt ikke gjør når faren hans gir offeret skylden for å ha oppført seg ufint.

– Hun vil ha penger

Men det er ikke bare Ronie Keisse som sørger skjær i skjøen. Deceuninck-QuickStep-sjef Patrick Lefevere ble rasende da Keisse ble kastet ut av rittet, og truet med å trekke laget.

Og som om det ikke var nok, så ila han servitøren økonomiske motiver.

– Selvsagt er jeg ikke fornøyd med Iljos positur. Det er galt, og det vet han selv. Men han betalte en bot på 700 kroner og politiet avsluttet saken. Og likevel fortsetter kvinnen å lage en sak av det. Hun vil ha penger, ikke sant? Sa Lefevre ifølge Cyclingnews.

Før han kom med kommentaren sin, hadde imidlertid den 18 år gamle servitøren vært krystallklar på at hun ikke var ute etter penger.

– Jeg vil ikke ha penger. Foreldrene mine har penger, og jeg jobber her slik at jeg ikke trenger å be dem om penger. Jeg anmeldte ham ikke for penger, men for verdighet, sa hun til Marca.

Misfornøyde sponsorer

Den massive negative publisiteten har ført til at lagets nye sponsor nå vil ha et møte med laget. Vindusfabrikanten Deuceninck, som har sørget for at laget har endret navn til Deuceninck-QuickStep denne sesongen, liker ikke det som har skjedd.