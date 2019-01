19-åringen våknet opp om natten da den eldre mannen hadde uønsket seksuell omgang med ham. Han skal ikke ha vært i stand til å motsette seg voldtekten på grunn av søvn eller beruselse, skriver Bergensavisen.

De to var på en messetur for bransjen de begge jobber i. 19-åringen er lærling, mens 34-åringen har en lederstilling, men de to jobber ikke i samme selskap og kjente ikke hverandre fra før.

34-åringen nektet i retten for at han har misbrukt den yngre mannen seksuelt.

– Jeg er verken voldelig eller et udyr. Jeg kan ikke skjønne at jeg har gjort noe så voldsomt som dette. Men jeg må jo ha vært i den lugaren, siden andre vitner sier det og sokken min lå der, sa mannen i sin forklaring.

Han ble dømt for voldtekt i Bergen tingrett onsdag. Straffen ble satt til tre år og tre måneder i fengsel. I tillegg til den ubetingede fengselsstraffen ble han dømt til å betale 130.000 kroner i oppreisning.

(©NTB)