De vanligste feilene vi gjør i trafikken, er også blant de dyreste: Brudd på vikeplikten, for eksempel ut fra bensinstasjon, parkeringsplass og lignende. koster 6.800 kroner pluss tre prikker i førerkortet. Og har du førerkortet i prøveperiode på to år, blir det hele seks prikker, fordi førere med prøveperiode skal ha dobbelt antall prikker for hver overtredelse de blir knepet i.

Skulle det ende med en kollisjon eller påkjørsel, kan straffen fort bli mye strengere.

I Norge gjelder generelt regelen om vikeplikt fra høyre, men det er flere unntak fra denne regelen: Skal du kjøre inn på en forkjørsvei, har du vikeplikt for alle kryssende kjøretøy. Dette er vanligvis godt merket.

Dersom du skal kjøre inn i en rundkjøring, har du alltid vikeplikt for kjøretøy som allerede er inne i rundkjøringen, og som kommer fra din venstre side.

Vikeplikt for trafikk i begge retninger har du alltid ved utkjøring fra bensinstasjon, parkeringsplass, privat utkjørsel o.l.

Dette er noen av de viktigste trafikkreglene vi har, og samtidig noen av de reglene det syndes mest mot. Siden brudd på vikeplikten lett fører til farlige situasjoner og ulykker, er derfor dette noe vi må betale dyrt for ved overtredelse.

Fokus på uoppmerksomhet

– Ganske nøyaktig 10 prosent av sammenstøt mellom kjøretøy skyldes brudd på vikeplikt. I om lag 5 prosent av skadene er et ukjent kjøretøy involvert. Dette tallet har vist en jevn økning de siste fem årene, sier Svein Skovly.

Han er leder innovasjonslab i det nye store forsikringsselskapet Fremtind, som er resultatet av en fusjon mellom Sparebank1 Forsikring og DNB.

I Fremtind brukes det mye energi på temaet distraksjon og uoppmerksomhet:

– Vår subjektive oppfatning er at en stor andel av skadeutbetalingene skyldes uoppmerksomhet og manglende fokus fra sjåførene. Dette finner vi også støtte for i dataene vi samler inn, legger han til.

Vikeplikt vanlig skadeårsak

I Gjensidige bekrefter kommunikasjonssjef Arne Voll at vikepliktskader koster forsikringsbransjen flere hundre millioner i året:

– Mange skader skjer nok her fordi man har litt for høy fart inn i for eksempel veikryss med vikeplikt for biler fra høyre, og undervurderer evnen til å stoppe eller slippe forbi før det smeller. Jeg tror fikling med mobil eller andre former for distraksjoner er en medvirkende årsak til mange av disse skadene, legger han til.

Også hos Codan forsikring registrerer man at vikeplikt er en vanlig skadeårsak:

– Brudd på vikeplikt er en skadeårsak med høy frekvens. I utgangspunktet er ikke dette skader der vi avkorter erstatningen eller krever regress, fordi disse skadene som oftest skjer som følge av simpel, eller vanlig, uoppmerksomhet hos sjåføren, opplyser kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen.

358 millioner

I de offisielle statistikkene fra Finans Norge er ikke brudd på vikeplikt en egen definisjon. Nærmest konkrete tall for dette kommer vi i skadekategorier som for eksempel «Kryssende kjøreretninger i kryss».

For 2018 var det registrert totalt 11.968 skader i denne kategorien når alle typer kjøretøy medregnes. Personbiler og andre under 3,5 tonn sto for hele 10.923 tilfeller.

Lastebiler figurerte bare i 363 tilfeller, og buss i 45.

Erstatningsbeløp i denne kategorien siste år endte på totalt drøyt 358 millioner kroner.

