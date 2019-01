TV 2 erfarer at Stefan Johansen og hans agent Tore Pedersen er hos West Brom for å forhandle fram en låneavtale.

Nordmannen har slitt med å få spilletid for Fulham denne sesongen, og har kun vært på banen i tolv Premier League-kamper, åtte av de som innbytter.

Tidligere i overgangsvinduet har han vært koblet til både Milan og Fenerbache, men det meste tyder på at det er West Bromwich som blir landslagskapteinens neste arbeidsgiver.

I West Midlands venter det opprykkskamp for finnmarkingen. West Bromwich rykket ned fra Premier League i fjor og jakter opprykk på første forsøk. Klubben ligger på fjerdeplass i Championship, med fire poeng opp til Norwich på direkte opprykksplass.

Johansen var en viktig brikke i Fulham-laget som rykket opp i fjor, og scoret åtte mål og hadde ni assist på 45 kamper forrige sesong.

Gjest i TV 2s Deadline Day-studio Erik Huseklepp mener Stefan Johansen har blitt et offer for Fulhams pengebruk.

– Jeg føler ikke han har fått en ordentlig sjanse i Premier League. Fulham gjorde den feilen at de skiftet ut mange av de spillerne de rykket opp fra Championship med. De rykket opp, fikk penger, og det gikk utover han.

– Jeg tror dette er en bra overgang for han. Han får ikke spille i Fulham og i Championship har han vist før at han er god nok. Det er veldig positivt for landslaget hvis han kan komme til en klubb som kjemper om opprykk fra Championship, sier Huseklepp.