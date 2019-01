Bestemt Herlovsen: Skal ikke tilbake til Vålerenga

– Det ønsker jeg ikke å svare på.

Muntlig kontakt eller ei, Herlovsen kan møte på både Knutsen og gamle lagvenninner da både Vålerenga og Kolbotn trener i Vallhall Arena gjennom vinteren. Dét tenker ikke Herlovsen så mye på.

– Jeg har pratet med noen av spillerne, og sånn er det jo bare. Nå er jeg i et nytt lag og jeg skal ha fokus på det jeg skal gjøre her. Så må jo Vålerenga ha fokus på det de gjør på den andre banehalvdelen, sier Herlovsen.

Ser frem mot ny sesong

Nå ser angriperen frem mot den kommende sesongen i sin nye klubb.

– Det er veldig deilig og godt å være i gang med et klubblag. Det har vært en lang periode med egentrening. Det er gøy å være i en gruppe igjen, sier Herlovsen som vil gi alt fremover:

– Jeg kan ikke si at jeg er på toppnivå, men jeg skal jobbe hardt og stå på for å komme i god form. Det er et VM til sommeren som jeg har lyst å være med i. Det er en fin gruppe jeg har kommet inn i nå med mye ungt, og jeg tror at jeg kan komme i god form her.