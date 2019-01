Belgieren har lenge vært regnet som et stort talent, og debuterte i Champions League allerede som 16-åring. Han har også fått 14 A-landskamper for Belgia og var en del av troppen som tok bronse i VM i Russland.

Tielemans vant den belgiske ligaen to ganger med Anderlecht før han signerte for Monaco sommeren 2017. Denne sesongen har 21-åringen startet 20 ligakamper og scoret fem mål for et Monaco-lag som har skuffet stort og ligger nest sist i Ligue 1.

Til klubbens egen TV-kanal sier Tielemans at han gleder seg til å komme i gang.

– Premier League er an av de beste ligaen i verden og da jeg var ung så jeg alltid Premier League-kamper. Jeg er veldig glad for å være er, sier midtbanespilleren.

– Det er en stor familie. Alle er snille og gode mot meg. Jeg tror det blir veldig bra her.

Erik Huseklepp har stor tro på Tielemans.

– Jeg tror de gjør en kjempelur signering i Tielemans. Han viste enorme takter i ung alder i Anderlecht, og har vist at han har et enormt potensiale. Han har ikke fått det så bra til i Monaco, men det er en klubb som har slitt utrolig denne sesongen.

– Her kan Leicester fort ha gjort et varp igjen ved å hente en ung, sulten spiller.

Som en del av avtalen går Adrien Silva motsatt vei. Midtbanespilleren har ikke lyktes etter overgangen til Leicester i fjor sommer, og er kanskje mest kjent for at han måtte vente en halv sesong på Leicester-debuten etter at papirarbeidet ble levert 14 sekunder for sent da han signerte i fjor sommer.

Silva har kun fått to ligakamper for Leicester denne sesongen, men har tidligere spilt i Sporting under Leonardo Jardim og skal være en favoritt hos Moncao-manageren, ifølge BBC.